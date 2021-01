Igualada Comerç inicia una campanya específica per a la gent gran

Darrerament Igualada Comerç ha estat realitzant diferents campanyes enfocades a diferents col·lectius per promocionar el comerç local i incentivar les compres de proximitat.

I en les pròximes setmanes es centrarà aquesta promoció amb la gent gran. Es per això que s’han mantingut converses amb responsables tècnics de l’Ajuntament d’Igualada de la Coordinadora de Gent Gran i Dependència, per mantenir un intercanvi d’impressions i d’idees per enfocar iniciatives cap al col·lectiu de gent gran. S’estan recuperant les propostes de la campanya “Tracta’m bé” per poder tornar a potenciar i compartir amb els comerciants.

La primera iniciativa que es durà a terme serà amb l’associació de gent gran d’Igualada i serà la de sortejar quatre vals de quaranta euros entre els seus associats, perquè puguin consumir a les botigues adherides a Igualada Comerç. Pròximament es farà el sorteig que es podrà seguir en directe per les xarxes socials.

Aquesta primera iniciativa neix de la reunió que han mantingut recentment el president de l’Associació de gent gran d’Igualada, Enric Senserrich i la presidenta d’Igualada Comerç, Laura Llucià. En la reunió també han sorgit diferents propostes encaminades al col·lectiu de gent gran. Les dues parts s’han mostrat molt interessades a engegar diferents iniciatives que ajudin a promocionar el comerç local i al mateix temps facilitin a la gent gran les compres. Està sobre la taula poder engegar un seguit d’avantatges pels associats de la gent gran d’Igualada, en el comerç igualadí. També es volen recuperar propostes impulsades per aquest col·lectiu com ara demanar que tots els comerços tinguin una cadira a disposició dels clients, una acció molt senzilla, però a l’hora molt necessària i de gran ajuda per a molta gent.