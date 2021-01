El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer de Calaf tanca per un positiu

El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer de Calaf roman obert des del passat 1 de juliol, un cop validat i aprovat el seu pla de contingències per les autoritats competents i des de llavors no hi havia hagut cap incidència relacionada amb la covid.

No obstant, aquest passat cap de setmana s’ha detectat un positiu en COVID-19 entre les persones usuàries del Centre de dia Casa Joan Gimferrer. Això ha portat a realitzar proves PCR, 15 en total, a totes les persones usuàries i equip de professionals que treballen al centre. Actualment totes les persones usuàries que assisteixen al centre i l’equip de professionals es troben bé i no mostren símptomes.

El centre romandrà tancat per prevenció fins a tenir els resultats de les proves. A més les persones que utilitzen el servei de menjador i transport del centre hauran de fer quarantena.

Des de la Fundació Àuria, que gestiona el centre, i l’Ajuntament de Calaf manifesten plena confiança amb els procediments amb els que treballa l’equip humà del Centre de Dia Casa Joan Gimferrer.

El centre de dia va informar de la situació a totes les famílies de les persones usuàries que assisteixen el centre i se’ls va explicar el funcionament per aquests dies, així com la possibilitat d’activar el suport al domicili ja sigui amb activitats d’estimulació cognitiva i manteniment físic com en les activitats de la vida diària.

Des del centre de dia fan una crida a tota la població de Calaf i dels municipis limítrofs a mantenir les mesures, a limitar les trobades socials, a fer un bon ús de la mascareta i respectar la distància social.

Finalment, també fan un agraïment al Centre d’Atenció Primària de Calaf “per la seva ràpida resposta un cop es va conèixer el cas, ja que la mateixa tarda ja es van poder fer totes les proves PCR a la resta de persones ateses i professionals”.