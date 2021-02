4L3X 4LM1R4LL es descobreix com a artista amb un primer EP

El músic i productor Àlex Almirall ha publicat aquesta setmana el seu primer treball discogràfic: «574Y1N6 H0M3», una carta de presentació del seu particular projecte en solitari. Ell és sonòleg i compta amb una llarga trajectòria de col·laboracions amb artistes de tota la comarca, com ara; Pribiz, Red Pèrill, Black Kiss Superstar, paunezz, Milton Salazar o Enric Verdaguer, entre altres. Aquesta vegada però, les úniques col·laboracions del seu treball són Dara Borrega, dissenyadora de la portada i el tècnic i professor de l’ESMUC Ferran Conangla que n’ha realitzat el mastering, així doncs la feina de compondre, interpretar, enregistrar i mesclar l’EP ha estat unipersonal.

No és habitual que en l’elaboració d’un treball discogràfic hi intervinguin només tres persones, però 4LM1R4LL ha interpretat i gravat tots els instruments que es poden escoltar al llarg del treball: veus, saxos (alto, tenor i baríton), clarinet, trompeta, flauta travessera, guitarres, sintetitzador, teclats, baix elèctric i bateries programades. L’EP està format per onze cançons, entrellaçades entre elles. És un viatge que recorre diferents paisatges, una de les característiques que engloba el treball és la diversitat d’estils musicals combinats de forma homogènia. Les lletres, en anglès, reflexionen sobre la importància de la música i el temps: i com aquests dos elements es troben a la vida del seu compositor. En una peça 4L3X es pregunta, «Is this just about music? Is this just about love?» expressant així la seva necessitat de qüestionar-se la importància de la música; o es recorda que ell no malgasta temps, sinó que inverteix el temps, «I don’t waste time, I spend time».

Es pot dir que l’Àlex sempre ha estat en contacte amb la música: des dels 7 anys toca el clarinet i des dels 15 que va començar a actuar sobre els escenaris recurrentment. Amb 17 anys ja componia els seus temes; però no ha estat fins al 2021, amb 24 anys, que ha decidit editar per primera vegada un treball amb el seu nom. Ho ha fet al seu estudi particular, sota el jardí de casa seva. Un indret màgic que li ha servit de refugi durant el confinament, període en què ha creat l’EP. Actualment es troba acabant els estudis a la vegada que ho combina amb donar classes d’instrument, altres projectes com b1n0 i Lali Begood; i ara aquest nou camí en solitari que properament traslladarà al format de directe.