Pedalada de contes i més activitats a la Biblioteca, aquest dissabte

Els actes principals s’inicien divendres amb un maridatge de vi i teatre i seguiran amb visites a la “Biblioteca Secreta”

Aquest cap de setmana la Biblioteca Central d’Igualada es prepara per viure els plats forts de la celebració dels seus 25 anys. El divendres 17 a 2/4 de 8 del vespre, la sala d’actes de la Biblioteca acollirà l’espectacle de teatre i maridatge de vins «La flor de l’autopista», a càrrec de la companyia La Swanson i la sommelier Anna Castillo.

Dissabte 18, es faran els actes centrals de la commemoració. D’una banda al matí s’han organitzat unes visites guiades a càrrec de l’arquitecte responsable de supervisar la restauració de la fàbrica de Cal Font, Carles Crespo i la directora de la biblioteca. Seran a 2/4 d’11 del matí i a les 12 del migdia. Tant per a les visites guiades com per a l’espectacle del divendres 17, les places són limitades i caldrà adquirir les entrades gratuïtes a tiquetsigualada.cat.

Per a les famílies amb infants, a 2/4 de 12 es farà una Hora del conte per a nadons de 0 a 3 anys, a càrrec de Sara Genovart i la seva història de «L’esquirol Pinyol» i la celebració prosseguirà a la tarda amb una original «Pedalada de contes» amb en Jeep Gasulla. La sortida serà a les 6 a la plaça Castells i es farà un recorregut en bicicleta o patinet pel nou carril bici, amb parades per escoltar contes, fins acabar davant la Biblioteca amb una xocolatada.

Totes aquestes activitats i alguna més es poden consultar al programa de l’aniversari que es troba a la web de la Biblioteca (bibliotecaigualada.cat).