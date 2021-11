Vilanova del Camí instal·la un radar a la C-244

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha està treballant en diferents projectes per millorar la mobilitat i garantir la seguretat viària als carrers del municipi. Fa unes setmanes es van conèixer els resultats d’un estudi que es va fer per conèixer la velocitat en què circulaven els vehicles a la zona de la C-244, per on passen cada mes 44.000 vehicles. L’estudi va determinar que un 30% d’aquests vehicles, no respectaven el límit de velocitat establert en aquesta via, que és de 30 km/h, des que va entrar en vigor la nova normativa el maig 2021.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha decidit instal·lar un radar que es posarà en marxa aquest mateix mes de novembre. “Amb aquesta actuació”, diu la regidora de Governació, Susana Gutiérrez, “es vol donar resposta a una demanada reiterada per la ciutadania de la zona, que es queixa de l’alta velocitat amb què circulen alguns vehicles”.

L’objectiu, explica Gutiérrez, “és millorar la qualitat de vida de les persones, especialment les que resideixen en la zona, i evitar possibles accidents provocats per no respectar les limitacions establertes”.

L’alcaldessa Noemí Trucharte assenyala que “l’equip de govern continuarà treballant per a la millora dels serveis i la qualitat de vida del municipi, com ho hem fet fins ara, perquè garantir la seguretat de les persones és una de les prioritats d’aquest govern”.