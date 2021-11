On va a parar el deute del govern d’Igualada?

El govern de Marc Castells ja ha generat a la ciutat 50 milions de deute. Ell que va presentar-se com l’antídot al deute, ha recorregut a aquesta eina per governar la ciutat. El dubte que se’ns planteja, però, és quin retorn han tingut els ciutadans i ciutadanes d’Igualada d’aquest deute? En quins equipaments públics, serveis, places i parcs s’ha invertit? Se’ns fa molt difícil fer un llistat i veiem que, després de 10 anys a l’alcaldia, el govern té la mà foradada.

Recordem, encara, com Marc Castells va demonitzar el deute i el govern de l’Entesa per Igualada però el cert és que el balanç d’uns i altres és ben diferent. Els governs de l’alcalde Jordi Aymamí recorrien al deute per fer centres cívics com l’Espai Cívic Centre o el Centre Cívic de Fàtima, parcs com el del Garcia Fossas, l’Estació Vella o Valldaura, places com la de Cal Font, la de la Creu, la de Copons o de Pompeu Fabra, carrers com el del Rec, el Comarca, el d’Andorra o el de l’Aurora, aparcaments soterrats com el de la plaça de la Creu, el Garcia Fossas o l’Hospital, instal·lacions imprescindibles com les escales mecàniques, l’ascensor de Fàtima-Set Camins i equipaments com l’Hospital d’Igualada, el Campus Universitari del Pla de la Massa i totes les escoles bressol municipals. També la clara aposta per l’habitatge amb els pisos per joves i els dos residencials Viu B per la gent gran. Són inversions que la ciutat necessitava en aquell moment i que, amb una previsió de futur, es va recórrer al deute per fer-les possible. És a dir, com el que fan moltes famílies: si avui no tenen els diners per comprar un pis, els demanen, el compren i el van tornant. Totes són inversions que han quedat a la ciutat, que s’estan fent servir i que ara ningú s’imaginaria una Igualada sense elles. En canvi el govern de Marc Castells, durant 10 anys, ha generat un deute per a fer què?

És el moment de tornar a fer avançar Igualada, de tornar a fer que els recursos públics reverteixen en serveis, equipaments i transformació de la ciutat per anar a millor i estar al servei de la gent. El model del govern de Junts ens està costant molts diners, ens està endeutant sense que aquest deute generat de 50 milions tingui un retorn social que perduri en el temps com sí que va tenir, i ha quedat demostrat, el dels governs d’esquerres i progressistes de la ciutat. Un exemple de que les coses es poden fer diferents, l’hem demostrat durant aquesta primera meitat de mandat el grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) que, tot i ser a l’oposició, hem ofert capacitat d’acord per aconseguir la creació de 12 pisos de lloguer assequible que es faran al carrer de Sant Carles, la creació de la quarta escola bressol municipal “El Rusc”, les Targetes de Compra Local per les persones a l’atur o la futura conversió del carrer d’Òdena en un carrer de vianants en són quatre exemples. Accions que hem aconseguit impulsar amb una mirada posada al futur i amb ambició per la ciutat que volem tornar a governar.