Victòria contundent del CF Igualada masculí contra el Balaguer

Resultats del Partit

Igualada, C.F. vs Balaguer, C.F. Primera Catalana Igualada, C.F. 3 – 1 Balaguer, C.F.

En el dia de la presentació oficial de tots els conjunts del CF Igualada, el Primer Equip masculí es va imposar per 3-1 al CF Balaguer en un vibrant partit, en què els dos equips van demostrar una proposta ofensiva d’alt nivell. Tot i que els de La Noguera arribaven amb el cartell d’invicte i sense haver encaixat cap gol a les tres primeres jornades, el conjunt igualadí va aconseguir imposar el seu futbol i emportar-se una merescuda victòria en un duel ple d’emoció.

Des del començament, tots dos equips van deixar clar el seu objectiu: atacar. El partit va començar amb un ritme frenètic, amb ocasions clares per a tots dos bàndols. El Balaguer, que no havia rebut gols fins ara, es va trobar amb un CF Igualada decidit a trencar aquesta imbatibilitat. Tot i això, els visitants també van tenir les seves oportunitats, incloent dues rematades que van acabar estavellant-se en el travesser. Per la seva banda, els locals no es van quedar enrere, aconseguint també un travesser i obligant el porter rival a intervenir en múltiples ocasions.

El premi a l’esforç igualadí va arribar al minut 39, quan Sandoval va obrir el marcador després d’una gran jugada col·lectiva. Etido va assistir amb precisió, i Sandoval no va perdonar amb la seva rematada encertada. Tot just tres minuts després, el CF Igualada va ampliar el seu avantatge amb un autèntic golàs de Lobato. L’atacant local va deixar tots bocabadats amb una jugada individual brillant, que va incloure un barret espectacular abans de definir amb gran classe per posar el 2-0.

A la segona meitat, el CF Balaguer va sortir amb tot, sabent que havien de remuntar. El conjunt visitant va començar a pressionar amb més intensitat, aconseguint generar perill sobre la porteria defensada per l’equip d’Edu Berrocal. Finalment, en una distracció defensiva, el Balaguer va aconseguir retallar distàncies, tornant la incertesa al marcador.

Tot i això, el CF Igualada es va mantenir ferm i va saber resistir els embats del Balaguer. Defensivament sòlids i amb un joc col·lectiu eficaç, els locals van segellar la victòria en una jugada clau al contraatac. Sebas, amb una veloç cavalcada per la banda, es va desfer dels seus marcadors i va assistir Etido, que no va dubtar a definir per posar el 3-1 definitiu.

Amb aquest triomf, el CF Igualada segueix mostrant el seu bon nivell de joc i es prepara per al següent repte, quan diumenge vinent visitarà el camp de la Guineueta a la recerca de més punts.