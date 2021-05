Una Mostra Igualada amb una gran implicació de la ciutat

Igualada es prepara per acollir un any més la 32a Mostra Igualada, fira d’espectacles infantil i juvenils. Una celebració anual que enriqueix Igualada i l’Anoia i que compta amb diverses accions adreçades exclusivament al públic local. Enguany la Mostra estrena un Grup de Participació Jove, els alumnes de l’escola Garcia Fossas participaran en un taller amb la companyia Colectivo Lamajara que culminarà amb la seva participació en l’espectacle Labranza Kids, una vuitantena de voluntaris participaran activament en l’organització de la Mostra i més de 800 alumnes de 15 escoles participaran a La Mostra a les escoles.

A més, l’Ajuntament d’Igualada i Igualada Comerç han impulsat el 9è Concurs d’Aparadors de la Mostra i la Mostra i el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament han tancat un acord de col·laboració per lliurar una vintena d’entrades a famílies vulnerables de la ciutat.

Grup de Participació Jove

La Mostra Igualada i la Kaserna Jove han creat un nou grup de participació juvenil on s’han inscrit una vintena de joves de 12 a 18 anys interessants en les arts escèniques.

Durant la Fira podran gaudir d’un itinerari d’espectacles dissenyat expressament per ells i podran tenir contacte amb algunes de les companyies programades així com entendre el funcionament i l’organització d’un esdeveniment com la Mostra. De la mateixa manera, a través d’aquest grup, la direcció artística es podrà nodrir de continguts que interessa a aquesta franja d’edat, per programar en pròximes edicions.

Durant la resta de l’any, la Mostra acompanyarà i donarà eines de formació en arts escèniques a aquest grup de participació i s’organitzaran activitats exclusives per a ells. La primera activitat tindrà lloc abans de la Mostra, es tracta de l’assistència al Teatre Victòria de Barcelona per veure l’espectacle Jaleiu de Guillem Albà & La Marabunta, que posteriorment obrirà la programació de la 32a Mostra Igualada.

Alumnes del Garcia Fossas participen en l’espectacle Labranza Kids

Alumnes de l’escola Garcia Fossas d’Igualada participaran en l’espectacle Labranza Kids de la companyia Colectivo Lamajara. La peça es representarà el divendres 28 i el dissabte 29 de maig 28 de març a La Cotonera. La setmana abans de la Mostra, la companyia realitzarà un taller amb els alumnes a la mateixa escola. A través d’aquesta experiència col·lectiva els participants podran viure en primera persona com es duu a terme una creació dalt de l’escenari i com treballen els coreògrafs i els ballarins.

Labranza Kids és una proposta pensada per a infants de 6 a 12 i de 13 a 16 anys que utilitza la figura del pagès i l’artista per identificar les semblances en els dos camps i veure com aquestes conviuen. El Colectivo Lamajara aborda aquesta versió del seu anterior muntatge Labranza amb una visió contemporània i conceptual de la relació existent entre “home – camp”, “ballarí – cos”. Es tracta de transportar el paisatge del camp a la geografia del cos fent una comparativa de dos tipus de cossos que en el seu quotidià modifiquen el que els envolta des del seu moviment.

La Mostra a les escoles

El dijous 27 i el divendres 28 de maig, alumnes dels centres educatius d’Igualada seran els primers espectadors de luxe de la Mostra Igualada. En total hi assistiran més de 800 alumnes d’una quinzena d’escoles i instituts d’Igualada.

Un dels principals propòsits de la Mostra és acostar-se a les escoles i fomentar el consum de cultura des de ben petits, a través de la representació d’espectacles per al públic infantil i la participació de tot el centre educatiu en les activitats paral·leles.

Una vuitantena de voluntaris participaran activament en l’organització de la Mostra

Cada edició formen part de l’equip de voluntaris una vuitantena de persones. El voluntariat és una peça clau en l’organització de la Mostra. S’ocupa del control d’espais, l’atenció al públic i la preparació del lliurament de material per als professionals, entre altres funcions coordinades amb el suport del Grup Xarxa Igualada. L’edat mínima per ser voluntari és de setze anys. Enguany, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19 que ha obligat a replantejar el format de la Mostra, no s’ha obert convocatòria de Famílies acollidores per allotjar artistes a casa.

9a edició del Concurs d’Aparadors

Aquest any els comerços d’Igualada tornaran a lluir un bocí de Mostra reproduint, amb un toc d’imaginació i creativitat, un dels diversos gèneres escènics que acull la fira.

Una vintena de botigues s’han sumat al repte de participar en el Concurs d’aparadors de la Mostra que, per 9è any consecutiu, convoca l’Ajuntament d’Igualada per dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat.

Els aparadors s’exposaran del 26 al 30 de maig i comptaran amb un distintiu que acreditarà la seva participació en el concurs. El divendres 28 de maig a la tarda, un jurat integrat per persones vinculades a la Mostra i al món de l’art premiarà els tres guanyadors per tal que durant el cap de setmana tothom tingui ocasió de visitar-los. Els premis pels establiments guanyadors del concurs són un primer premi de 400 €, un segon premi de 250 € i un tercer premi de 150 €.