Una dotzena d’activitats organitzades a la Conca d’Òdena per commemorar el Dia de l’Orgull LGTBI

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha presentat l’agenda d’actes per commemorar el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, que comprèn dotze activitats sota el lema “transforma la mirada”.

Els actes, que se celebraran des d’ara i fins a principis del mes de juliol, tenen com a objectiu reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com la identitat de gènere. Destaquen la formació en igualtat de gènere i LGTBI per a professionals del lleure a Igualada; un cine-fòrum i la celebració de la PRIDE a Montbui; un sopar de carmanyola i cinema LGTBIQ+ a la fresca a La Pobla de Claramunt; la pintada d’un mural a Òdena i la festa Orgull Anoia a Igualada. A més, es farà una penjada de la bandera LGTBI als balcons dels ajuntaments i en espais visibles de la Mancomunitat, i s’instal·larà una taula amb bibliografia temàtica LGTBI a les biblioteques de la Conca d’Òdena. Des de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena s’anima a tota la ciutadania a participar de les diferents activitats.

L’Agenda d’actes del 28J, coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, rep el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. L’agenda s’ha elaborat en col·laboració amb Orgull Anoia, Mont Jove, Haz Ruido, l’Espai Jove d’Òdena, el Cau Jove de La Pobla de Claramunt, les biblioteques d’Igualada, Montbui, Vilanova del Camí, Òdena i La Pobla de Claramunt i les àrees d’igualtat de gènere dels ajuntaments. Ja es pot consultar a la web www.micod.cat.

28 de juny

El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com la identitat de gènere.