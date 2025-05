Guerra oberta a Igualada Comerç

El comerç igualadí viu dies de màxima tensió interna en fer-se pública una carta enviada per la Secretària d’Igualada Comerç als 140 associats de l’entitat, en la que cinc membres de la junta directiva manifesten “pèrdua de confiança” respecte la presidenta Laura Llucià i consideren que cal “un replantejament profund del funcionament intern de l’entitat”. El colofó d’aquest episodi arriba dies després de produir-se fins a quatre sortides de membres de la junta directiva.

En el comunicat dels cinc membres, apunten que “hem estat manifestant en els darrers dies la nostra preocupació per la manca de consens i la pèrdua de confiança en la gestió de l’actual presidenta”, afegint que “evidenciem discrepàncies importants pel que fa a la presa de decisions i la manera d’exercir el lideratge per part de la presidenta. Com a membres de junta actius estem desinformats o poc escoltats en temes estratègics, i considerem que cal un replantejament profund del funcionament intern de l’entitat”. També apunten que “s’ha obert el debat sobre la necessitat de convocar una assemblea extraordinària”, al mateix tems que subratllen que la postura respon “a un esperit constructiu i a la voluntat de garantir una entitat transparent, democràtic i al servei dels seus associats”, avisant que “preveiem fer passos formals per canalitzar aquesta situació”.

La carta, signada per Òscar Cuadras, Xavier Esteban, Sílvia Garcia, Mónica Aguilera i Montse Centellas, va ser enviada divendres passat a les 7 de la tarda als associats i un únic mitja de comunicació, fructificant així un cisma intern que es va iniciar fa temps, i que explota ara arran dels comptes dels darrers exercicis de la iniciativa “Made.Igd”, que Igualada Comerç organitza al pavelló de la Divina Pastora durant les edicions del Rec.0, i del qual se’n fan càrrec en una comissió tres dels cinc membres de la junta que han escrit la carta, amb el suport tècnic del Cap de Comunicació de l’entitat. L’esmentada carta es va enviar amb el logotip i des del mòbil d’Igualada Comerç, òbviament sense el coneixement ni l’autorització de la presidenta.

En els últims dies, han dimitit com a membres de la junta directiva Josep Vidal, Josep Maria Calafell, Jordi Dueñas i Joan Marquillas, de manera que el sector que ha publicat la carta té majoria, però en cas d’una votació empatada la presidenta podria utilitzar un doble vot. En qualsevol cas, l’assemblea d’associats és sobirana.

Laura Llucià Aguilera, que presideix l’entitat des de fa set anys, va demanar divendres al matí a través del whatsapp intern de la junta de l’entitat, el següent:

“1. Reclamem a la Sra. Tresorera (Sílvia Garcia) de conformitat amb l’article 27 dels Estatuts, la comptabilitat amb els estats detallats del compte de Caixa i l’elaboració del comptes anuals de l’exercici 2024, en un termini de 7 dies naturals, i això per poder presentar el pressupost i estat de comptes que es portarà a l’aprovació de l’Assemblea en el seu moment.

2.- Reclamem a la Sra. Tresorera (Sílvia Garcia) i als membres de la Comissió gestora de Made Igualada (Oscar Cuadras, Xavier Esteban i Montse Centellas), així con com al titular del datàfon (TPV) utilitzat en aquest exercici 2025 i també del exercicis 2023 i 2024 (que segons apunten diverses fonts és del Cap de Comunicació) perquè entreguin els estats de caixa detallats amb tots els seus moviments de tots els dies de funcionament de Made Igualada en el “REC” i dels dies de “Botiga al carrer”, amb justificació bancària dels moviments del datàfon (TPV) de cada dia, indicant un termini per l’aportació de lo requerit. En un termini de 7 dies naturals”.

Llucià va fer públic dissabte un comunicat defensant la seva gestió, però alhora anunciant la convocatòria d’una assemblea i unes posteriors eleccions, a les quals no tornarà a presentar-se. En declaracions a La Veu ha explicat que la situació econòmica de l’entitat “és bona”. “Un grup reduït de cinc persones de la junta està actuant al marge del consens, i s’ha produït tensió, però hi ha persones que continuen treballant i em donen el seu suport total. He parlat amb l’Ajuntament, amb els companys de l’Associació d’Igualada Nord i amb altres institucions, i els agraeixo moltíssim el seu suport en aquests moments tan complicats. Es molt important que Igualada Comerç sigui una entitat amb transparència, especialment en els comptes, i soc la primera que vull que sigui així”.

