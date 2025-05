L’aFFaC lamenta que no s’hagi incorporat l’escola Mare del Diví Pastor d’Igualada a la xarxa pública

Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) han lamentat en un comunicat que l’escola Mare del Diví Pastor d’Igualada sigui absorbida per un altre centre concertat l’Escola Pia i no s’hagi incorporat a la xarxa pública. Les germanes caputxines van anunciar que prenien la decisió per la “inviabilitat econòmica” del projecte.

L’aFFaC considera que es tracta “d’un nou cas de sobredotació de la xarxa privada concertada en detriment de la pública” i diu que el curs 2025-26 a la capital de l’Anoia hi haurà 7 centres concertats i 6 públics. De fet, el centre va demanar fa un any passar a ser públic, però la Generalitat ho va desestimar perquè “no complia tots els requisits que preveu la normativa”.

En el comunicat, l’aFFaC critica que Igualada “arrossega des de fa anys una manca de places públiques injustificada” i creu que el tancament de la Mare del Díví Pastor “podria haver estat una oportunitat per ampliar l’oferta pública”. De fet, recorda que Poble Actiu (CUP) va presentar una moció el mes de febrer passat al ple de l’Ajuntament d’Igualada perquè s’iniciés un diàleg per incorporar l’escola a la xarxa de centres públics de la Generalitat. Aquesta, però, va ser rebutjada amb els vots en contra de l’equip de govern (Junts) i les abstencions d’ERC i Igualada Som-hi.

L’aFFaC considera que casos com el d’Igualada “haurien de servir d’impuls definitiu per aplicar una desconcertació progressiva real”. “És inadmissible que es continuï sostenint un sistema que perpetua la segregació escolar i la desigualtat entre els nostres infants i adolescents. Malauradament, el Govern continua girant l’esquena a aquesta realitat”, lamenten.

De fet, l’escola Mare del Diví Pastor d’Igualada va demanar fa més d’un any a la Generalitat poder passar a ser un centre públic davant de les dificultats econòmiques que tenien, però es va desestimar. Fonts del Departament d’Educació consultades per l’ACN indiquen que el la proposta d’integració “no complia tots els requisits que preveu la normativa”.

En aquest sentit, l’entitat critica que el Govern vulgui tancar el curs que ve 111 línies de l’educació pública i considera que això “continua debilitant la xarxa pública, afavorint la sobreoferta de places a la privada concertada”. L’aFFac alerta que en les darreres setmanes s’han anunciat tancament de línies públiques a diferents municipis com ara Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Centelles, Deltebre, Girona, Sitges, entre d’altres. L’aFFaC creu que són “decisions injustificades” encara que el Departament d’Educació atribueixi els tancaments a la davallada de la natalitat.

Posen d’exemple el cas de Mataró, en què “s’ha proposat tancar una línia d’I3 en dues escoles bressol, encara que les escoles properes no tenen capacitat per absorbir més alumnes i això impactaria en les ràtios i la qualitat educativa”. També expliquen el cas de Terrassa que, segons denuncien, “s’ha acordat una reducció global de 7 grups a la pública i cap a la privada concertada, tot i que alguns centres del municipi ja superen la ràtio màxima de 30 alumnes per aula”.

Per tot plegat, l’aFFaC exigeix a Educació un “gir de rumb immediat que prioritzi el reforç de la xarxa pública”. “No podem permetre que, sota el pretext de la davallada de la natalitat, es continuï desmantellant l’escola pública i afavorint la privada concertada”, asseguren.