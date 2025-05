Rescaten en plena nit quatre cadells de gos a la C-15 a Capellades, desorientats i sense xip

Dissabte a la nit la Policia Local de Capellades va rebre un avís que hi havia 4 cadells de gos que estaven a la C15, espantats, prop de Capellades. S’hi va apropar una dotació de la Policia Local de Capellades i finalment va aconseguir veure els 4 cadells, atrapar-los i d’aquesta manera salvar-los del perill de ser atropellats sense voler per algun vehicle o provocar algun incident que posés en risc la seguretat dels conductors d’aquesta via.

Els gossos van quedar a les dependències que la Policia Local té habilitades per a aquests casos fins que l’endemà, la regidora de Benestar animal, Sònia Buades, i una voluntària els van portar a la protectora d’animals, sans i estalvis, on esperen ser adoptats.

Es va comprovar que els animals no portaven xip i per això no es va poder localitzar el propietari. És obligatori primer xipar els gats i gossos i després inscriure’ls al registre. Aquest tràmit es pot fer ara mateix a Capellades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, on es regalarà una ampolleta reciclable per diluir els orins.