Agenda plena per la Conca d’Òdena en motiu del Dia de la Salut de les Dones

Les regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena han presentat una agenda amb prop d’una vintena d’actes per commemorar el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, que se celebra el 28 de maig. Les activitats, previstes per als mesos de maig i juny, tindran lloc als set municipis que integren la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.

Totes les activitats es duran a terme entre el 20 de maig i el 30 de juny i tenen com a finalitat visibilitzar el biaix de gènere en l’àmbit de la salut, així com promoure propostes d’interès per a les dones. Seran unes setmanes per reflexionar i dialogar sobre salut, sexualitat, menstruació, beneficis físics i emocionals de l’activitat física, autocures i hàbits de vida saludables, entre d’altres. Es tracta d’una agenda pensada per arribar a dones de totes les edats i afavorir la creació de vincles i complicitats entre dones i col·lectius femenins, fomentant el teixit comunitari i la sororitat.

L’agenda inclou, entre d’altres, presentacions de llibres, set xerrades, dos tallers, una excursió i diverses exposicions. D’entre les activitats destaca la presentació del llibre: “El sexo de las madres”, amb la seva autora Sonia Encinas a Sta. Margarida de Montbui, l’activitat de Barre per a persones de tots els nivells a Vilanova del Camí i la xerrada “Benestar en la menopausa” que es farà dimecres 21 de maig a la Pobla de Claramunt.

A Igualada es farà el taller “Vergonya corporal (i pressió sobre els cossos)”, que tindrà lloc el dijous 29 de maig a les 19 h al Centre Cívic Nord d’Igualada, i tindrà servei de cangur gratuït amb reserva prèvia.

Nou grup de dones per gestionar càrregues emocionals

L’agenda també incorpora la creació del nou grup de dones ‘Eines i recursos per a la gestió de motxilles emocionals’, que convida totes les dones de la Conca d’Òdena a alliberar el pes de les càrregues emocionals en un espai segur i amable. Constarà de cinc sessions entre el 2 i el 30 de juny, és oberta a tothom i està organitzada pel Servei d’Informació i atenció a les dones de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. Per a participar-hi cal inscripció prèvia al telèfon 667 903 732.

L’Agenda d’actes del 28M, coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena rep el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. L’agenda completa d’actes es pot consultar a la web de la MICOD.