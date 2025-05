Tornen el Prepara’t i l’Speed Dating per a les persones que cerquen feina, volen fer un canvi professional o les que volen emprendre

Tornen el Prepara’t i l’Speed Dating, unes accions impulsades per l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia, que sumen esforços per organitzar tot un seguit d’accions pensades per a totes aquelles persones que cerquen feina, volen emprendre o reorientar la seva carrera professional.

Aquest dimarts al matí s’ha presentat en roda de premsa als mitjans de comunicació i ha comptat amb la participació del regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, el Sr. Jordi Marcé; del conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia, el Sr. Pep Gorgori; i del president de la Unió Empresarial de l’Anoia, el Sr. Joan Mateu.

Aquesta edició, que en serà la catorzena, tindrà lloc del dilluns 2 de juny fins el 5 de juny (inclòs) de 2025, amb tot un seguit de conferències i tallers, que tindran lloc a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia (Carretera de Manresa, 131 d’Igualada); i per l’altra part, tindrà lloc un Speed Dating Laboral que es farà el dimecres dia 18 de juny de 2025, al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia (C. Dr. Joan Mercader, nº 1, d’Igualada).

Del 2 al 5 de juny, conferències i tallers per buscar feina

Del dilluns dia 2 de juny al dijous 5 de juny de 2025, es realitzaran les conferències i tallers per buscar feina. De fet, la intel·ligència artificial (IA) serà una de les protagonistes de la Setmana de l’Ocupació, atès que ha revolucionat diversos aspectes de la societat i ha transformat la forma en què es realitzen les tasques diàries i la recerca de feina.

La 14a Setmana de l’Ocupació, Igualada Prepara’t, arrencarà el dilluns dia 2 de juny, i tindrà com a eix principal de la jornada “El mercat de treball a la comarca de l’Anoia”. En aquest sentit, la inauguració -que tindrà lloc a les 09:15 h- comptarà amb la inauguració del regidor de Dinamització Econòmica, el Sr. Jordi Marcé; i del president de la UEA, el Sr. Joan Mateu. Tot seguit, es durà a terme una taula rodona que exposarà quines oportunitats laborals hi ha a la comarca, amb professionals de recursos humans i representants de diferents empreses de l’Anoia que explicaran quines són les seves necessitats de personal i els perfils més demanats.

A continuació, hi haurà la conferència: “Més enllà dels portals d’ofertes de feina: accedeix al mercat ocult” per posar llum a com gran part de les oportunitats laborals mai s’anuncien públicament, i a través d’aquesta sessió, les persones assistents descobriran com detectar aquestes oportunitats i posicionar-se estratègicament per accedir-hi. La sessió anirà a càrrec d’Ari Vigueras, psicòloga, formadora i consultora especialitzada en orientació professional, ús d’eines digitals i d’IA per a la recerca de feina.

El dimarts 3 de juny, la intel·ligència artificial marcà la jornada dedicada a “La recerca de feina i la IA”. A les 09:15 h tindrà lloc la sessió “Com afectarà la intel·ligència artificial al mercat laboral i a la teva professió”, una conferència que exposarà com la IA ens pot ajudar a aconseguir el nostre objectiu professional. La sessió anirà a càrrec de Francesc Gelida, formador i consultor de desenvolupament personal.

Tot seguit, tindrà lloc la sessió “Impulsa la teva marca personal i ajuda’t de IA” per tal d’aprendre a com optimitzar la teva marca personal. Sessió a càrrec de Francesc Gelida.

El dimecres dia 4 de juny, la jornada girarà entorn “L’autoocupació com a alternativa”. En primer lloc, es presentaran els recursos per a l’autoocupació a càrrec de Jordi Albareda, tècnic d’empresa de l’Ajuntament d’Igualada. Tot seguit, es realitzarà una taula rodona per tal de conèixer tres experiències emprenedores perquè puguin compartir com van ser els seus primers passos i quines dificultats han hagut de superar.

La jornada del dimecres dedicada a l’autoocupació finalitzarà amb “Comença a emprendre. Primers passos per crear una empresa” a càrrec d’Imma Serra, consultora financera i assessora fiscal.

El dijous dia 5 de juny serà el torn de “Ens preparem per l’Speed Dating Laboral” amb diverses sessions. La primera, “Com et poden ajudar els Serveis d’Ocupació en la teva recerca de feina?”, on els i les tècniques de l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia, posaran en valor el fet que el procés de recerca de feina pot ser més fàcil si s’està acompanyat a càrrec de professionals de l’administració. Tot seguit, tindrà lloc la sessió “Com funcionarà l’Speed Dating? Un esdeveniment que no et pots perdre si busques feina”, una sessió de caràcter informatiu que explicarà tots els detalls a tenir en compte per a les persones que participin a l’Speed Dating Laboral.

Com que l’Speed Dating Laboral són entrevistes de feina, l’organització ha preparat a continuació d’aquestes sessions informatives tot un seguit d’eines perquè les persones interessades puguin preparar-se bé aquestes entrevistes. Per tant, “Prepara’t per l’entrevista de feina gestionant les emocions”, una sessió que permetrà conèixer com gestionar les emocions i a transformar l’estrès en una oportunitat, una sessió que anirà a càrrec de Jesús Galan, advocat i comunicador. La jornada del dijous culminarà amb “Entrena’t per a l’entrevista de selecció amb l’ajuda de la intel·ligència artificial” per tal de descobrir com utilitzar la IA per a entrenar-te per a l’entrevista de selecció i que anirà a càrrec de El Garbell, Cooperativa tecnològica de Catalunya.

Novetat: Speed Dating Laboral

L’altra part més destacada serà l’”Speed Dating Laboral” que tindrà lloc el dimecres dia 18 de juny de 2025 al Museu de la Pell. Una col·laboració pionera per impulsar l’ocupació a l’Anoia, on l’Ajuntament d’Igualada, Consell Comarcal i UEA sumen forces.

Per primera vegada, l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) uneixen esforços per oferir una acció conjunta i estratègica amb un objectiu comú i clar que és el de facilitar oportunitats laborals reals a les persones que cerquen feina i donar resposta a les necessitats de talent de les empreses del territori.

Aquesta fórmula de col.laboració publicoprivada, dona com a resultat un projecte integrat i innovador, que fusiona les iniciatives desenvolupades en anys anteriors per cada institució, que era el projecte Connecta (Ajuntament i UEA) i l’Speed Dating (Consell Comarcal), per consolidar-se en una única proposta, reforçada i de major abast: l’Speed Dating Laboral 2025, que tindrà lloc el dimecres 18 de juny al Museu de la Pell d’Igualada.

Una oportunitat única i un valor afegit clau per a les persones participants. Aquest any com a gran novetat i valor diferencial, totes les persones inscrites a l’Speed Dating Laboral tindran accés a un servei d’acompanyament personalitzat prèviament a les entrevistes, ja que durant dues setmanes, els participants rebran orientació, assessorament i suport per preparar-se de manera adequada segons els perfils professionals que s’ofereixen i segons les seves competències, amb l’objectiu de millorar les seves opcions d’èxit en les entrevistes.

L’Speed Dating Laboral és una aposta coordinada entre les tres institucions que reflecteix un compromís compartit per l’impuls de l’ocupació, la generació d’oportunitats i la millora de la competitivitat empresarial de la comarca; i un pas ferm cap a la concertació territorial efectiva, on la col·laboració publicoprivada posa al servei del territori, connectant persones i empreses i oferint una atenció integral.

Segons les dades més recents, l’atur baixa a l’Anoia, però és la única comarca de Barcelona en què la taxa supera el 10%. L’atur registrat l’abril de 2025 a la comarca de l’Anoia va baixar en un 1,9% respecte el mes anterior, i un 3,3% front l’abril de 2024.

L’Speed Dating Laboral serà un espai de trobada entre empreses que cerquen personal i persones que volen incorporar-se al mercat de treball o bé volen fer un canvi. Una bona oportunitat per realitzar entrevistes de feina i conèixer de ben a prop, els responsables d’empreses o de les àrees de recursos humans i poder presentar-se i tenir una entrevista de feina. En aquesta edició és necessari la cita prèvia per tal de controlar les inscripcions i poder escollir el tram horari sobre el qual s’assistirà a l’Speed Dating Laboral. Per a una bona organització, hi ha temps per inscriure’s a aquesta activitat fins el 30 de maig de 2025.

En aquest espai hi hauran diverses empreses de sectors empresarials i econòmics diferents amb tot un seguit de vacants laborals per a diferents perfils professionals. Cal portar diverses còpies del currículum actualitzades.

Les inscripcions ja estan obertes a la web de la Unió Empresarial de l’Anoia (especificant el dia i l’activitat a la qual es vol assistir).

Per a més informació uea@uea.cat – 93 805 22 92. El programa complet de l’Igualada Prepara’t el trobaràs a les xarxes socials del Prepara’t (Instagram: @igdpreparat) i als webs de l’Ajuntament d’Igualada, Ig-nova Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia.