Una de cada quatre de persones està coberta ja per una assegurança de salut

La consciència sobre la cura de la salut i els esforços de les asseguradores per oferir un servei de qualitat impulsen en els darrers anys la contractació de pòlisses d’assistència sanitària.

La conscienciació sobre la cura de la salut està experimentant una expansió sense precedents, impulsada per una accessibilitat més gran a la informació i una creixent preocupació pel benestar personal. Al nostre país, aquesta tendència es reflecteix en l’augment de l’adopció d’hàbits saludables, la recerca d’informació sanitària i la participació en programes de prevenció. No deixa d’augmentar el nombre de participants en iniciatives relacionades amb l’activitat física, la promoció d’una dieta equilibrada i la realització de revisions mèdiques regulars per detectar malalties en etapes primerenques.

En aquest context, contractar una assegurança de salut es converteix en una opció cada cop més atractiva pels que valoren el seu benestar i volen assegurar-se accés a una atenció mèdica de qualitat. Paral·lelament a aquest interès, l’assegurança de salut ha millorat substancialment la seva percepció social pels seus esforços en pro de l’increment de la qualitat dels seus serveis. També el seu compromís amb la prevenció i la promoció de la salut ha portat el sector a créixer a un ritme mitjà de prop de 500.000 clients per any durant els darrers tres anys. En els darrers sis anys, el nombre d’assegurats s’ha incrementat més de 2,5 milions de persones. O, el que és el mateix, una de cada quatre persones a Espanya ja està coberta per una assegurança de salut. SegurCaixa Adeslas és el líder d’aquest ram, amb prop del 30% de quota de mercat.

Un dels avantatges més destacats de comptar amb una assegurança de salut és la rapidesa en accedir a professionals sanitaris. Els assegurats tenen la possibilitat de concertar cites properes en el temps, cosa que permet un diagnòstic i tractament més oportuns.

La flexibilitat en l’adaptació de l’atenció assistencial a l’horari del client és un altre benefici significatiu. L’assegurança de salut ofereix la possibilitat de programar cites mèdiques en horaris que s’ajusten a les necessitats de l’assegurat, cosa que facilita la conciliació de l’atenció mèdica amb altres responsabilitats laborals o familiars.

A més, l’elecció dins un ampli quadre mèdic és un avantatge clau. Els assegurats tenen la llibertat de seleccionar els professionals de la salut i els centres mèdics que millor s’ajustin a les seves preferències i necessitats, cosa que garanteix un tractament personalitzat i de qualitat.

L’accés a proveïdors de qualitat i tractaments d’avantguarda és un altre aspecte destacat de les assegurances de salut. Els assegurats poden accedir a una àmplia xarxa de metges, hospitals i clíniques reconeguts per la seva excel·lència en la cura de la salut, així com als darrers avenços mèdics i tecnològics disponibles al mercat.

A l’àmbit dels serveis digitals, les assegurances de salut ofereixen una varietat d’opcions que faciliten l’accés a serveis com la consulta mèdica en remot o la recepta electrònica, que eviten desplaçaments innecessaris als clients. La videoconsulta s’ha tornat especialment popular, permetent als pacients consultar els metges des de la comoditat de casa seva. A més, l’orientació mèdica 24/7 a través de xat, telèfon o correu electrònic ofereix un accés ràpid a assessorament mèdic en temes relacionats amb la medicina general, el benestar psicoemocional i les cures pediàtriques. Aquests i altres serveis addicionals es poden trobar a l’app Adeslas Salut i Benestar que, amb més d’1,25 milions de registrats, es troba entre les aplicacions més descarregades i més ben valorades a la categoria de Salut dins de les botigues virtuals d’Android i Apple.

Un altre aspecte important que cal considerar són els plans de foment de la salut, la prevenció i la gestió de malalties cròniques. En aquest sentit, és il·lustratiu el cas cada vegada més rellevant de la prevenció de patologies prevalents, com la diabetis, les malalties cardiovasculars o respiratòries, hipertensió o els trastorns d’esquena. SegurCaixa Adeslas s’ha proposat millorar la qualitat de vida dels assegurats que pateixen aquest tipus de malalties amb plans que els ajudin a controlar-les.

En resum, contractar una assegurança de salut ofereix una sèrie d’avantatges significatius, incloent-hi l’accés ràpid a especialistes, la flexibilitat en l’atenció assistencial, la possibilitat d’escollir entre una àmplia gamma de proveïdors i tractaments, així com la conveniència dels serveis digitals i el suport en la promoció i el manteniment de la salut. En un món on la cura de la salut és una prioritat creixent, comptar amb una assegurança de salut es presenta com una decisió important per al benestar personal i familiar.