Comença el judici per la violació d’Igualada

Actualització 10:45h: El tribunal ha decidit, a petició de la defensa de l’acusat, que aquest declari en el tram final del judici. Per tant, en la sessió d’avui s’escoltaran els testimonis de la víctima, a partir de la seva declaració durant la fase d’instrucció i els de sis persones més.

L’Audiència de Barcelona té previst jutjar des d’aquest dilluns l’acusat de violar una menor de 16 anys a Igualada la matinada de l’1 de novembre de 2021. L’home s’enfronta a una possible pena de 45 anys de presó per intent d’assassinat i agressió sexual. També li demanen deu anys de llibertat vigilada i de prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, així com una indemnització de 300.000 euros. El presumpte agressor, de 21 anys en el moment dels fets, es troba en presó provisional des que va ser detingut l’abril de 2022. El judici s’allargarà tota la setmana i s’han personat set acusacions.

En la primera sessió del judici està prevista la declaració de l’acusat, que finalment es farà en el tram final del judici, i de 6 testimonis més. Durant el dimarts i el dimecres declararan 32 agents dels Mossos d’Esquadra, que explicaran el procés d’investigació que van dur a terme durant mesos fins que van poder detenir l’acusat, a l’abril del 2022. Dimarts ho faran 15 agents i dimecres, 17. El dijous 20 de juny serà el moment de la prova pericial, mentre que el divendres, darrer dia del judici, es realitzarà el visionat i audicions de CDs i les diferents parts presentaran els informes finals, a més de tenir l’acusat el darrer torn de paraula.

Protecció judicial per a la víctima

La setmana passada es va conèixer la decisió de l’Audiència, en resposta a la petició de la Fiscalia, d’evitar que la víctima hagués de declarar novament al judici. D’aquesta manera, en el judici es farà ús de la prova preconstituïda, la gravació de la declaració al jutjat d’instrucció, en les mateixes condicions de no publicitat que les acordades en el seu moment per a la declaració presencial. Amb aquesta decisió es vol evitar un “major perjudici” a la noia i evitar “l’agravació psicològica” que pugui derivar-se de la seva compareixença presencial.

L’acusat s’enfronta a una pena de 45 anys de presó

La fiscalia demana 45 anys de presó al presumpte violador d’Igualada per assaltar amb molta brutalitat una menor l’any 2021 i intentar matar-la quan tornava a casa després d’assistir a una festa de la Castanyada en una discoteca de la capital de l’Anoia. El ministeri fiscal demana una pena de 30 anys de presó i inhabilitació absoluta pel delicte d’assassinat en grau de temptativa i 15 anys més pel delicte d’agressió sexual.

Com a conseqüència de l’agressió, l’escrit de la fiscalia detalla la gran quantitat de lesions que va patir la víctima, requerint gairebé un any de cures, i que li han suposat greus seqüeles i traumes. El presumpte agressor, de 21 anys en el moments dels fets i amb antecedents per delicte sexual, es troba en presó provisional des que va ser detingut l’abril de 2022, sis mesos després del fets.

7 parts acusadores

En aquest judici s’han personat set acusacions: els familiars de la víctima, la Generalitat, els ajuntaments d’Igualada i Masquefa -on vivia la víctima-, la patronal d’oci nocturn Fecasarm, l’empresa Nits Màgiques -que gestionava la discoteca Èpic on va acudir la noia aquella nit- i el partit polític Vox.