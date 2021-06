Un trio d’exporters es fa càrrec de la banqueta de l’Igualada Rigat

L’Igualada Rigat ja ha fet oficial el cost tècnic de la propera temporada. Es tracta de tres gens desconegudes per l’afició: tres porters formats a la base arlequinada agafaran les regnes del primer equip per afrontar la nova temporada. El nou cos tècnic estarà encapçalat per Cesc Fernández, que fins ara ha fet tàndem amb David Càceres per aconseguir la salvació de l’equip a l’Ok Lliga. Fernández comptarà amb el suport de Jordi Mellado i Xavi Garcia durant la propera temporada.

Cesc Fernández va jugar a l’Igualada HC durant la dècada dels 90, defensant la porteria arlequinada durant diverses temporades. Un cop acaba la seva etapa com a jugador va seguir al club de la ciutat com a entrenador de diversos equips de la base, aconseguint 2 títols de Campió d’Espanya infantils i 1 títol de Campió d’Espanya juvenil, a més d’innumerables Campionats de Catalunya.

Jordi Mellado es va formar a l’Igualada Hoquei Club a la seva joventut, on va començar a defensar la porteria arlequinada a totes les categories de la base. Amb 19 anys va fitxar per l’HC Piera, on va ser-hi tres temporades, just abans de marxar al CP Tenerife. Va tornar a Igualada durant tres anys, als quals va aconseguir la Copa Continental a la temporada 1998/99 a La Corunya. Va marxar al PAS Alcoi, on va jugar durant cinc temporades i va acabar sent el capità de l’equip. La seva darrera temporada com a jugador va ser al Noia Freixenet (2007/08) on va aconseguir la Copa del Rei, precisament al Pavelló de Les Comes. El seu currículum com a entrenador tampoc es queda curt. Va començar la seva aventura a la banqueta del HC Montbui durant una temporada, després de la qual va tornar a Alacant per formar part de l’staff tècnic del PAS Alcoi durant cinc anys. Els darrers quatre anys els ha passat al Barça com a preparador de porters de totes les categories de la base.

Per la seva banda, Xavi Garcia va començar a jugar a hoquei als Maristes d’Igualada i va formar un dels primers equips juvenils de l’Igualada Hoquei Club, amb el qual es van classificar per als Campionats de Catalunya i pels Campionats d’Espanya. La seva etapa de júnior la va passar defensant la porteria del Barça i de l’Horta, amb els quals va anar als Campionats d’Espanya. Després d’això va fitxar pel Manresa, ja en categoria sènior, i després d’uns anys va tornar a Igualada amb el Primera Nacional a la temporada 1991/92, la qual va ser la seva darrera temporada com a jugador en actiu. Després de penjar els patins, va entrenar al CN Igualada, amb el qual va proclamar-se sots-campió de lliga, i a l’any 1993 va entrenar dos equips de la base igualadina, el pre-benjamí i el juvenil. Fins ara era el fotògraf oficial del club, però ha decidit assumir nous reptes i formar part d’aquest staff tècnic per intentar fer una gran temporada amb l’Igualada Rigat.

El nou cos tècnic, que ja s’ha presentat a la plantilla del primer equip i a la Junta Directiva, ja ha començat a preparar la nova temporada, que començarà a mitjans d’agost amb la tornada als entrenaments de l’equip per fer la pretemporada.