“Un teatre sense límits ni fronteres”, el cartell de la 34a edició de la Mostra

La fira d’espectacles infantils i juvenils Mostra Igualada ha presentat avui la imatge de la 34a edició, obra de l’artista igualadí Ramon Enrich. Una porta groga entreoberta al mig d’un camp és la protagonista del cartell d’aquesta edició, que té com a objectiu expressar en imatges la frase “no es poden posar portes al camp”, que fa referència a la inutilitat de posar límits i fronteres en un espai de llibertat com és el teatre. A la imatge de la porta, s’hi suma el groc com a color protagonista de l’edició 2023, que vol ser una provocació especialment en el món del teatre a Catalunya, que l’evita com a superstició.

El creador de la imatge, Ramon Enrich, explica que “el teatre és ficció i llibertat creativa i aprofita tots els mecanismes de l’engany respecte els sentits”, “Per això la imatge d’aquest any té de protagonista una porta al món al mig d’un camp. Darrere aquesta porta apareix un món paral·lel on elements inversemblants transiten de manera enigmàtica com en un quadre de Magritte”, afegeix.

La imatge d’aquesta edició segueix la col·lecció de propostes dels últims anys. Al Teatro del bueno del 2020, al Mires o veus del 2021 i a la mirada 360º del 2022, s’hi suma la idea de no posar límits a la llibertat que ofereixen les arts escèniques per continuar reivindicant que la cultura que ens envolta forma part del nostre dia a dia i ens ajuda a ser crítics.

Oberta la inscripció de professionals a la 34 Mostra Igualada

Aquest dimecres 25 de gener, coincidint amb la presentació de la imatge, també s’ha obert el període d’acreditació dels professionals, a través del web de la fira. Un any més, la Mostra PRO Catalan Arts, el conjunt d’activitats dirigides als professionals, s’instal·larà a les Encavallades del Museu de la Pell i tindrà La Llotja com a epicentre de tota l’activitat.

Les inscripcions romandran actives virtualment fins al 19 de març. A partir d’aquesta data, els professionals es podran inscriure directament a la Llotja, durant els dies de la Mostra. A la secció professional del web de la Mostra es detallen totes les instruccions per acreditar-se així com els avantatges d’inscriure’s a la fira com per exemple invitacions i reduccions en el preu de les entrades, accés als espais exclusius per a professionals, inclusió de les dades de l’entitat al llistat de professionals o preferència en la reserva d’allotjament.