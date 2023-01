Jordi Cuadras presentarà la seva candidatura a l’alcaldia aquest dijous al Museu de la Pell

Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) obrirà el compte enrere per les eleccions municipals del 28 de maig amb la presentació del candidat a l’alcaldia Jordi Cuadras. L’acte és obert a tothom i es farà demà dijous 26 de gener, a les 19.30h, al Museu de la Pell.

Amb el lema “El nou impuls”, l’actual portaveu a l’oposició de l’Ajuntament presentarà el projecte de ciutat que encapçala de cara a les eleccions municipals, esbossant les principals propostes i també comptant amb la participació dels regidors de la formació a l’Ajuntament i la resta de l’equip.

Jordi Cuadras afirma que “ha arribat el moment que Igualada agafi un nou impuls després de 12 anys seguits del mateix govern, ja que la Igualada del 2011 no és la mateixa que la del 2023. Nosaltres tenim les idees, el programa i l’equip per donar aquest nou impuls a la ciutat i que Igualada sigui una ciutat on viure, treballar i ser feliç. Aquest dijous, al Museu, explicarem què proposem per aconseguir-ho i convidem a tothom a ser part d’aquest nou impuls per Igualada. Volem fer avançar la ciutat que estimem i la seva gent”.

L’acte de presentació del candidat a l’alcaldia Jordi Cuadras de dijous que ve al Museu acabarà amb una copa de cava i bombons per a tots els assistents.