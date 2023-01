FAADA denuncia que una hípica del Bruc té cavalls i gossos en molt mal estat sense menjar ni aigua

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha denunciat que una hípica del Bruc té cavalls i dos gossos en condicions físiques i psicològiques “molt dolentes” i no se’ls hi proporciona menjar ni aigua. En el comunicat asseguren que una especialista de la fundació va anar a fer-hi una inspecció divendres passat i va corroborar que quatre cavalls es trobaven en una condició corporal de 0-1 i dos en la condició 1-2. “En donar-los aigua, els animals es van desesperar i lluitaven per poder beure els primers”, relaten. Asseguren que la propietària de la finca, que ara la té llogada, ja va denunciar els fets als Mossos el mes d’octubre passat i critiquen que ni l’Ajuntament ni la Generalitat no han fet res.

Des de FAADA critiquen que, “malgrat que l’Ajuntament i el Departament d’Acció Climàtica tenien coneixement dels fets, ningú es va preocupar de l’estat dels animals fins que divendres passat FAADA va requerir una actuació immediata”. Lamenten que no hi hagi hagut fins ara una “actuació contundent”, ja que “segons el protocol, en casos de condició corporal de 0-1 s’ha d’avisar a un veterinari clínic abans de 48 hores i s’ha de fer un decomís immediat”. Asseguren que el mateix divendres en què van tenir coneixement dels fets van informar al Departament que tenien un lloc on podien portar els animals i aquest els va informar que decomissarien els animals aquest dilluns. Tanmateix, critiquen que “el diumenge va aparèixer el propietari dels cavalls amb un camió i els veterinaris del Departament d’Acció Climàtica van autoritzar-lo a emportar-se els animals en dues explotacions diferents”. Per tot plegat, FAADA denuncia la “manca d’actuació” del Departament i l’Ajuntament del Bruc perquè consideren que “han incomplert les seves obligacions com a administracions en un cas on la vida dels animals corre un greu perill i, tot i així, permeten que aquests animals continuïn en mans del seu maltractador”. L’entitat exigiria que s’incoï un expedient sancionador per incompliment de la normativa de protecció animal, la inhabilitació del propietari i el decomís dels animals.