Un bon any per a l’apicultura

Aquest any, gràcies al clima, es preveu una bona temporada pel que a la producció de mel i a les abelles. Les altes temperatures, les pluges abundants i ben caigudes i les floracions que han respost a aquestes condicions, en garantiran una bona campanya primaveral.

Durant aquestes últimes setmanes, si passegem pel bosc, observem com moltes de les espècies vegetals que hi trobem han començat a florir. El romaní, un dels clàssics de les terres de l’Anoia, ja fa dies que ofereix el seu nèctar a tots els insectes pol·linitzadors.

No és tan sols la producció de mel el que s’activa, sinó tots els elements que se’n produeixen d’aquests increïbles insectes. Els eixams és un dels productes derivats que produeix el sector. Al cap i a la fi, aquest, és el que garanteix el creixement de les explotacions. No és estrany aquests dies, que eixams s’estableixin en teulades, porticons, parets, arbres i en qualsevol altre petit espai que els hi garanteixi protecció.

Aquests eixams són el resultat d’un excedent de cria de les reines de cada colònia, que, dit d’una manera fàcil, a la que veuen les bones condicions que presenten els nostres paisatges florits, creen unes quantes reines noves perquè s’independitzin en altres indrets. En aquest cas, el temps és important, i us recomanem que contacteu amb un apicultor perquè les pugui retirar abans no es faci un gran eixam a casa nostre.

I és ara, en aquesta època primaveral, quan més arnes hi ha en el nostre entorn. A mesura que la calor vagi arribant, les floracions aniran a la baixa, i seran molts els apicultors que aniran enfilant transhumàncies cap a cotes més altes, on produiran la mel de muntanya, gràcies a les temperatures més moderades d’altres regions.

I és que el sector abellaire és present a Catalunya i a la nostra comarca. Moltes de les mels que trobem en els nostres supermercats són provinents d’altres països europeus, moltes d’elles inclús d’altres continents. De ben segur que la qualitat que ens aportaran les mels dels nostres apicultors serà molt més garantida que les que han hagut de viatjar milers de quilòmetres.

Aposteu per la mel de la comarca, de proximitat, i feta amb una passió que mereix tota la nostra confiança.