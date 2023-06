Triangular d’empresàries i directives del Berguedà, l’Anoia i el Garraf-Penedès, que tindrà segona edició a l’Anoia

Més d’una cinquantena de persones van protagonitzar la primera edició de la Triangular d’empresàries i directives de l’ACEB Suma, la UEA Inquieta i Dones d’Empresa. Aquesta primera trobada va estar organitzada per la comissió d’empresàries i directives de l’ACEB i la segona trobada, l’any vinent, tindrà lloc a l’Anoia impulsada per la comissió d’empresàries de l’Anoia, UEA Inquieta.

La Torre de l’Amo de Viladomiu Nou va ser l’escenari escollit per aquesta primera Triangular que ha comptat amb la participació d’empresàries i empresaris del Berguedà, l’Anoia, el Garraf-Penedès, el Bages i Osona.

Els objectius d’aquesta trobada van ser la reflexió sobre el paper de la dona i els lideratges femenins en el món dels negocis i també oferir una oportunitat per ampliar la xarxa de contactes entre empresàries i empresaris d’altres comarques.

Les tres entitats sectorials fa mesos que treballen de manera conjunta amb l’objectiu de sumar sinèrgies i unificar objectius per la defensa dels interessos de les dones dins el món empresarial. L’ACEB Suma valora molt positivament la primera jornada celebrada aquesta setmana i creuen que amb formats com aquests s’ha creat un nou espai de relació, d’intercanvi i de negoci entre empresàries i directives de tres comissions i territoris diferents, buscant la col·laboració constant entre negocis dirigits per dones d’arreu del territori català.

La sessió va iniciar-se amb una visita guiada a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, va seguir amb una sessió de treball i reflexió i va finalitzar amb un dinar a les mateixes estances d’aquest espai patrimonial de principis del segle XX.

Les participants van rebre un petit obsequi de record: una xocolatina amb motius patumaires. L’ACEB Suma vol agrair a la participació i implicació de totes les comissions i persones participants, i també a l’Ajuntament de Gironella per la cessió dels espais. 