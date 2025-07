Les retallades al pressupost de l’Anòlia escalfen la política a Igualada

Esquerra Republicana a Igualada “lamenta profundament el retrocés que suposa el nou format reduït del festival Anòlia aquest 2025, un format que havia estat un èxit i que oferia un espai d’oci i cultura important a la ciutat”.

Tal com s’ha confirmat en els darrers dies, el festival ha passat de tenir una setmana de programació i un pressupost pròxim als 70.000€ a concentrar-se en un dia i amb menys de 30.000€, segons ha reconegut la pròpia regidora de Cultura. En aquest sentit els republicans es pregunten “com pot ser que ens apugin els impostos i alhora retallin en cultura?”.

Per a ERC, “aquesta decisió no només representa una pèrdua d’oportunitats per al públic igualadí i anoienc sinó que trenca amb una trajectòria de dècades en què l’Anòlia havia esdevingut una proposta musical de qualitat, amb projecció nacional i capacitat de generar activitat econòmica i comunitària”. De fet, els republicans expliquen que “cada any el govern ha apostat menys per l’Anòlia, reduint-la a la seva mínima expressió i és molt probable que aquest format acabi com les barraques de festa major: eliminats de la programació cultural de la ciutat”.

Alhora des d’ERC apunten que “el govern Castells ha deixat caure l’Anòlia sense cap projecte clar de futur. Parlen de concentrar el públic, però el que fan és reduir la programació, el pressupost i l’ambició”, afirma Enric Conill, portaveu d’ERC Igualada. “És un error estratègic que mostra, un cop més, la manca de rumb d’aquest govern.”

Des d’Esquerra s’alerta també que aquesta davallada de l’Anòlia no es veu compensada per cap gran aposta alternativa.

Els republicans reclamen “una política cultural més ambiciosa, amb visió de ciutat, i proposen recuperar el format inicial de l’Anòlia, amb un cicle de música d’estiu, a que també tingui presència als barris de la ciutat amb una barreja d’artistes locals i de fora per tal de potenciar el talent de la ciutat i la comarca”.