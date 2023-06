El CF Igualada es juga l’ascens en un partit a cara o creu contra les segones classificades

El primer equip femení del CF Igualada es jugarà l’ascens a Primera Nacional (la quarta divisió espanyola) en la darrera jornada de la fase d’ascens. Les igualadines ho tenen tot de cara, però s’enfronten a les segones classificades, que també opten a pujar de categoria. En el partit d’aquest diumenge, a les 12.30h, l’equip de Víctor Torrijos en té prou amb un empat, o fins i tot una derrota per la mínima, per quedar primeres i aconseguir l’ascens. Tot i això, l’entrenador igualadí avisa que “nosaltres sortirem a guanyar, és el missatge que hem transmès al vestidor”.

Més enllà de les dues lesionades de llarga durada, Míriam Bueno i Maria Gallego, el CF Igualada arriba al partit amb totes les jugadores disponibles. Després d’una temporada llarga, el cansament a les cames hi és, però Torrijos creu que el partit d’aquest diumenge és d’aquells que es juga més amb el camp que amb les cames, “és un partit de molta il·lusió, de molta energia i segur que estarem endollades”.

L’AEM, un rival conegut

El partit d’aquest diumenge serà el quart enfrontament de la temporada entre els dos equips. De moment, el balanç és de dues victòries igualadines i una per a les lleidatanes, però l’entrenador igualadí no se’n refia, “els antecedents no serveixen de gaire, l’important és estar estables a nivell emocional”. Tot i que en el partit que es va disputar el gener passat a Les Comes les locals es van imposar per 5-1, l’entrenador anoienc avisa que “el resultat va ser enganyós i en els primers 20 minuts vam patir molt i l’AEM ens va tancar”.

Tornar a fer de Les Comes un fortí

Després d’estar més d’un any sense perdre com a locals, en el darrer partit a casa l’Igualada va caure contra el Porqueres per 0-1. Les blaves, això sí, es van refer ràpidament d’aquesta derrota i la setmana passada van guanyar de manera contundent a Terrassa per 1 a 6. Un resultat immillorable per afrontar el partit clau de la temporada amb la confiança necessària.

Per recuperar el camí de la victòria a Les Comes, des del club han engegat una campanya a les xarxes socials per animar a la gent a omplir el camp municipal. A més, des del club també s’han adaptat els horaris dels partits del futbol base per aconseguir que el màxim número de jugadors i jugadores puguin assistir al partit.