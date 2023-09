Tractar la pell després dels excessos de l’estiu

L’exposició solar, el clor i l’aigua de mar, i els canvis d’alimentació de les vacances poden passar factura a la pell. Et dono consells per reparar-la.

L’època estival comporta canvis en l’estil de vida que malmeten la pell: taques, sequedat i arrugues en són els signes. Si volem tenir una pell saludable i bonica cal que en tinguem cura tot l’any, però en tornar de les vacances hi hem de parar encara més atenció per recuperar la seva lluminositat i hidratació òptimes.

Unes rutines específiques i, sobretot, una dieta sana són claus per restablir-la.

En primer lloc, exfolia la pell, la netejaràs a fons i eliminaràs les cèl·lules mortes, fet que afavorirà l’efectivitat d’altres tractaments. L’exfoliació s’ha de dur a terme periòdicament en funció de factors com el tipus de pell i de l’edat, per la qual cosa és recomanable que abans consultis el teu metge o farmacèutic sobre quin és el producte adequat per a tu. Hidrata’t sempre després de la dutxa, i amb més motiu ara, ja que els banys de sol i aigua típics de l’estiu poden danyar el mantell lipídic- capa permeable de compostos orgànics que protegeix la nostra pell.

Si pateixes sequedat, tria un producte amb una fórmula molt emol·lient, ja que contribuirà a estovar les asprors i a restituir la hidratació. L’aparició de taques, sobretot en el rostre, és un dels efectes més visibles de l’exposició solar, i és aconsellable una visita dermatològica si n’apareixen moltes i canvien d’aspecte. En termes generals, es poden tractar amb cremes i sèrums despigmentants, els quals contenen un grup d’àcids inhibidors de la producció de melanina i augmenten la descamació de la zona, així s’aconsegueix unificar el to de la pell i que desaparegui la taca. I sobretot, recorda utilitzar sempre protector solar: el pot incloure el tractament despigmentant o combinar-se a banda.

Rutina facial

Per ser una zona sensible, la pell del rostre acusa molt l’exposició al sol i els hàbits desordenats. Apunta aquestes pautes per cuidar-la:

– Protecció: utilitza protecció solar tot l’any. No fer-ho accelera l’envelliment i és la causa principal de càncer de pell.

– Neteja: utilitza productes per a la higiene facial diària, com sabons, llets o tònics.

– Hidratació: aplica’t una mascareta una vegada per setmana. Hidratarà la teva pell i li aportarà extres com lluminositat i finor.

Dieta per a la pell

La rutina de cures i els tractaments seran insuficients si es segueix una dieta desordenada i escassa en determinats nutrients. La regla d’or és procurar hidratar el cos bevent dos litres d’aigua al dia i menjant molta fruita i verdura.

Alguns aliments t’ajudaran especialment a mantenir la pell sana. Els àcids grassos omega 3, que es troben en el peix blau, augmenten la seva elasticitat. Pel que fa a les begudes, el te verd es reconeix per tenir múltiples propietats, però destaca l’acció antioxidant respecte dels radicals lliures, molècules responsables de l’envelliment. Sigues constant en hàbits i notaràs com la pell ho agraeix.