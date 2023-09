Calaf assumeix la presidència de la Mancomunitat de l’Alta Segarra

Un cop celebrades les eleccions municipals del passat mes de maig i havent designat els diferents plens dels Ajuntaments de l’Alta Segarra, el passat dijous 14 de setembre es va celebrar la constitució del Ple del Consell de la Mancomunitat de l’Alta Segarra. Aquest està constituït per un total de set vocalies que representen els municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera.A l’acte es va escollir la presidència i la vicepresidència de la Mancomunitat, que va recaure en les alcaldesses dels dos municipis amb més població de l’Alta Segarra: Montse Mases per Calaf i Carla Casas Valls per Els Prats de Rei. Posteriorment, es va celebrar el Ple del cartipàs per aquest mandat, que va definir la periodicitat de les sessions del Ple que seran trimestrals, entre altres assumptes.

En el darrer mandat, la Mancomunitat va aconseguir la creació del servei del transport a demanda a l’Alta Segarra, així com també va impulsar diversos projectes en el marc de l’Economia Social i Solidària i va treballar en el reconeixement de la comarca de l’Alta Segarra. L’objectiu d’aquest ens per al futur mandat és exercir de lobby per a la defensa dels interessos de l’Alta Segarra, per tractar d’assolir un major nivell de serveis al territori i millorar la vida de les persones a l’Alta Segarra.

Cal destacar que els membres d’aquest ens no perceben cap mena de dieta ni indemnització per l’assistència a les reunions.