Tous prepara un documental per mostrar que fan els veïns amb els plàstics d’un sol ús

Es tracta d’una iniciativa de la Diputació de Barcelona per produir un documental curt per mostrar el que fan els veïns i veïnes de Tous per reduir residus, en especial els plàstics d’un sol ús.

En els darrers anys els plàstics d’un sol ús s’han convertit en un greu problema d’abast mundial i de dimensions epidèmiques, amb conseqüències ambientals i per a la salut de les persones.

L’Ajuntament de Tous, amb el suport de la Diputació de Barcelona, vol mostrar en un documental accions de la ciutadania i dels ajuntaments que inspirin d’altres persones i que contribueixin a avançar cap al residu zero i, en especial, a reduir els plàstics i envasos d’un sol ús.

El resultat d’aquesta acció serà la producció d’un documental curt a Tous, amb la voluntat de mostrar el que fan els veïns, veïnes, comerços i el propi ajuntament per per “no embolicar-se” i reduir els residus, en especial els plàstics d’un sol ús. “Jo no m’embolico!” vol, doncs, documentar què feu les persones per viure sense plàstics i reduir altres materials, amb l’objectiu de donar a conèixer accions que puguin inspirar altres persones i avançar així cap a un model de societat residu zero, més sostenible i saludable.

La proposta

Coincidint amb l’inici de la Setmana de Prevenció de Residus 2023 i fins al 18 de desembre, les persones o grups del teu municipi que desitgeu aparèixer al documental “Jo no m’embolico!” haureu d’enviar a través d’aquest formulari un vídeo curt d’un minut explicant què feu per viure sense plàstics. Com a requisit indispensable, a part de la durada (que no podrà sobrepassar el minut), al vídeo hi haurà d’aparèixer en algun moment l’eslògan #jonomembolico. La participació es pot fer a títol individual, però també s’acceptaran famílies o grups diversos (p.ex.: escoles, comerços, etc.).

Amb totes les propostes rebudes, farem una selecció de les persones o col·lectius que apareixeran al documental, el qual s’enregistrarà al primer trimestre del 2024 amb els seleccionats.

Podeu consultar les Bases de participació per a la ciutadania per conèixer els detalls

Per presentar els vostres treballs, heu d'omplir el següent formulari.

