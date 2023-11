EL CF Igualada suma 3 punts i continua creixent

Publicitat

CF IGUALADA 3

CE ALGUAIRE 0

Els blaus tornaven a jugar a casa, després del triomf a Barcelona. El conjunt de Mario Martínez volia començar a escalar posicions a la taula classificatòria, per encarar la recta final de 2023 de la millor manera.

Els igualadins s’enfrontaven al cuer de la categoria, l’Alguaire, que va sortir a defensar-se durant tota la primera meitat. Els anoiencs van haver de dominar la pilota i generar pilotes des del joc. En un duel on els visitants buscaven que tot el joc fos lent i amb interrupcions, els blaus van donar un pas endavant i van començar a trenar grans jugades combinatives. Fruit d’aquestes accions, van arribar les primeres oportunitats locals. Primer va ser Gulias qui va fer estirar al porter visitant i el seu rebot l’agafava Altimira que xutava i colpejava en el travesser i el pal en la mateixa jugada. Semblava mentida que la pilota no hagués entrat.

Al minut 25, una nova jugada per banda i era salvada sobre la línia de gol en tres ocasions consecutives. L’equip es mostrava superior, però no aconseguia convertir-la en gol. Per fi, al minut 37, en una gran jugada col·lectiva, Cuadras arribava a línia de fons i centrava perquè Franc fer l’un a zero. El gol va servir perquè l’equip continués amb la mateixa línia, generant arribades, que no es van materialitzar en la primera meitat.

A la segona part, l’equip era conscient que no podia donar vida al seu rival i va sortit a per totes, amb una pressió alta i un domini absolut de la pilota. Ja al minut 59, Òscar centrava amb bona intenció i Oriol, al segon pal, feia el dos a zero. L’equip va seguir insistint, sense dubtar en cap moment. Franc va poder fer el tercer als pocs minuts, però no va ser fins al minut 80, quan Balde arribava a línia de fons per servir en safata el gol de Franc, que deixava el partit vist per sentència.

En el tram final del matx, Franc va marcar dos gols més, però van ser anul·lats per dos fores de joc molt ajustats, deixant el tres a zero final.

La setmana vinent, el conjunt igualadí viatja fins a Artesa de Segre, per seguir amb la bona dinàmica de joc.

