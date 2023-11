Masquefa es vesteix de lila pel 25N

Publicitat

Amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Ajuntament de Masquefa i el teixit associatiu han organitzat una agenda d’activitats lúdiques i reivindicatives per conscienciar d’aquesta problemàtica.

Masquefa se suma a la commemoració del 25 de novembre, el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, amb un ferm compromís per erradicar aquesta problemàtica que afecta les dones arreu del món. El 25N és una jornada de conscienciació i acció que recorda la importància de combatre violència de gènere en totes les seves formes. Aquest dia simbolitza la resistència i solidaritat global per construir un món on totes les dones visquin lliures de violències masclistes.

Amb aquest objectiu, Masquefa es vestirà de lila: a iniciativa de Constel·lació Lila, Associació Feminista de Masquefa, l’Ajuntament ofereix llaços als vilatans per tal que els puguin penjar als seus balcons i adherir-se a la causa. Es podran recollir a partir del 20 de novembre a l’Ajuntament, a la Biblioteca, al Casal d’avis i al CTC, i a partir del 21 de novembre al Punt Lila Informatiu de la plaça Josep M. Vila, que estarà de 10 a 12 h.

Una agenda lúdica i reivindicativa

L’Ajuntament de Masquefa, des de la Regidoria de Feminismes, Igualtat i Diversitat, ha treballat conjuntament amb l’associació feminista Constel·lació Lila, per unir-se a la jornada reivindicativa amb activitats de sensibilització de la mà del teixit associatiu local. Les activitats començaran el dimarts 21 de novembre amb un Punt Lila Informatiu a la plaça Josep M. Vila. Aquesta activitat, organitzada per l’associació feminista Constel·lació Lila, i l’ajuntament ofereix informació sobre els diferents serveis d’atenció a la dona. Estarà obert de 10 a 12 h.

A la tarda, a partir de les 17 h, tindrà lloc la xerrada-taller ‘La canalla veu, la canalla fa’, sobre l’existència de diferents masculinitats i la construcció de la masculinitat des de la infància, a càrrec de ReFERents, i per iniciativa de l’AFA Font del Roure. Tindrà lloc a la sala d’actes del CTC; per assistir-hi cal inscriure’s a educacio@masquefa.net. A les 19h es presentarà l’exposició ‘No estàs sola, som moltes’, de Constel·lació Lila, a la Biblioteca de Masquefa. Aquesta mostra, que es podrà visitar fins al 3 de desembre, es tracta d’una recopilació d’imatges i missatges que les dones de Masquefa han trobat en parets, escrits i xarxes socials.

El dimecres 22 de novembre, a les 18:00 h, la Biblioteca de Masquefa acollirà la xerrada titulada ‘Violència digital de gènere: com identificar-la, com prevenir-la i què fer’. La impartirà Marina Amaro, formadora en alfabetització digital i en igualtat de gènere i diversitat de la Fundació Pere Tarrés.

Per dijous 23 de novembre hi ha dues activitats previstes. A les 10:30 h, els alumnes de l’Institut de la Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat llegiran un manifest davant de Ràdio Masquefa, en el marc del treball que fan a través d’aquest programa per la prevenció de les violències, que impulsen conjuntament l’Institut de Masquefa i la Regidoria de Feminismes, Igualtat i Diversitat. A la tarda, a partir de les 17:30 h, el Casal de Joves proposa l’espai de reflexió i diàleg ‘Jo mai mai de les violències’.

El divendres 24 de novembre, la Biblioteca acollirà la xerrada ‘Salut sexual i reproductiva per a joves’, a partir de les 17:30, a càrrec de Laura Llamas. És un acte organitzat al voltant de la Marató de TV3, que enguany reuneix fons per la salut sexual i reproductiva.

Posteriorment, hi haurà la inauguració de l’Arbre dels Records a les 19:00 h i, a continuació, tindrà lloc l’acte central de la programació entorn del 25N: la concentració amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones a la plaça Josep M. Vila. És un esdeveniment organitzat conjuntament per l’associació Constel·lació Lila i la regidoria de Feminismes, Igualtat i Diversitat.

Finalment, el dimarts 28 de novembre, la Biblioteca de Masquefa també acull el conta contes ‘Gogaritxi i els seus Vidicontes’. De la mà de Gogara, es tracta de contes educatius per reivindicar la vida i conscienciar els més petits contra les violències. Tindrà lloc a la sala d’actes d’aquest equipament entre les 17 h i les 19 h. Es tracta d’una activitat impulsada per l’AFA Font del Roure i la regidoria de Feminismes, Igualtat i Diversitat.

