Tous aprova un pressupost per al 2022 i manté els impostos congelats

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous ha aprovat els pressupostos municipals per a l’any 2022 per un valor de més d’1,5 milions d’euros. En un context de sortida de la crisi motivada per la pandèmia, el consistori ha donat llum verda a uns pressupostos centrats en la despesa social i cultural, així com en el manteniment dels serveis i espais públics.

Una de les mesures destacades és que enguany no s’augmenta cap impost ni taxa municipal, que mantenen els imports del 2020, ja que l’Ajuntament va aprovar l’any passat congelar-les a causa de la situació sanitària de pandèmia. Pel que fa a les bonificacions fiscals, l’any que ve s’introduirà una nova bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) del 95% per instal·lacions d’energia solar a les llars.

El document, aprovat aquest dimecres 1 de desembre en sessió plenària, preveu també les següents inversions:

Fase 1 de la nova actuació a l’escola Cérvola Blanca, que ha de permetre reordenar

Continuïtat en la millora de l'Ateneu Municipal. L'últim trimestre d'aquest any s'han fet obres a la zona de bar-restaurant i alguns retocs a la resta de l'equipament, amb un pressupost de 40.000 euros. L'any vinent està previst realitzar una segona fase de les obres per acabar de condicionar l'equipament.

Pressupostos participatius per zones.

Arranjament del camp de la masia de Cal Manadetes, a l’entrada del poble, com a espai

Inici de l'actuació de comunitats energètiques locals fomentades per l'Ajuntament.

L’alcalde de Tous, David Alquézar, assegura que són uns pressupostos “centrats

en les necessitats reals dels nostres veïns i que ens permetran avançar en els compromisos adquirits en el programa d'actuació municipal, tot preveient pressupostos participatius per zones que faciliten la implicació del veïnat en l'esdevenir del municipi".

Els pressupostos municipals per a l’any vinent, xifrats en 1.566.915,35 euros, es van aprovar amb els vots a favor d’Esquerra Tous. La Cup Tous hi va votar en contra i el regidor de Junts per Tous va excusar la seva assistència al ple.