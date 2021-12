Vilanova del Camí torna a participar aquest any del Cicle de Passejades de la Diputació de Barcelona després d’un any d’aturada per la pandèmia. De moment el grup vilanoví ha participat de la primera sortida a l’Hospitalet de Llobregat.

Un grup de vint-i-quatre persones van sortir de Vilanova del Camí per fer l’excursió que havien organitzat des de l’Ajuntament de l’Hospitalet. En total, una setantena de persones van compartir la matinal que els va permetre fer una passejada molt planera de gairebé vuit quilòmetres pel gram del riu Llobregat, un dels darrers racons que encara no ha estat edificat, tot i que s’ha transformat amb els anys. Fins ara quedava d’esquena a la ciutat, però s’ha recuperat i ha esdevingut un pulmó verd i un lloc d’esbarjo per a tota mena d’esports.

Un cop finalitzada la sortida el grup es va acomiadar, perquè de moment, no s’han recuperat els dinars comunitaris (com es feien en altres cicles de passejades, abans de la pandèmia).

Quatre excursions

El programa de passejades distribueix els municipis en grups, per tal de poder fer diferents visites al llarg del curs i descobrir altres poblacions. A aquestes excursions, cal afegir també la que es fa al municipi amfitrió.

Vilanova del Camí acollirà la passejada el dia 23 de febrer. També tenen ja data per visitar Sant Salvador de Guardiola, el dia 17 de març, i Castellterçol, el dia 7 d’abril. Així, sumada a la que han fet aquesta setmana, faran un total de quatre caminades aquesta temporada, com venia sent habitual.