Tots els veïns del Pla de Torruella de Jorba, sense aigua des de fa una setmana

Els veïns de la urbanització Pla de Torruella, situada en el terme de Jorba al llindar amb el d’Igualada, es troben sense servei d’aigua potable des de fa sis dies a conseqüència d’una avaria en la xarxa municipal, que gestiona l’empresa Aigües Artés. La situació ha anat empitjorant amb el pas dels dies fins al punt que el veïnat, format per unes 40 famílies, ha hagut d’anar a casa d’amics o parents per a poder dutxar-se, o carregar ampolles i garrafes als supermercats per poder cuinar. Qui tenia dipòsits a casa seva ja fa dies que van quedar del tot buits. “És una situació desesperant, no es pot continuar així”, explica un dels veïns.

Tècnics d’Aigües Artés van inspeccionar fa dies parts de la canonada soterrada que comunica Jorba amb el Pla de Torruella a través del nucli de Sant Genís, just per sota del carril-bici asfaltat que es va inaugurar fa uns anys, i es van adonar que la pressió d’entrada a les llars era d’1,3 quilos, una xifra molt baixa per a un servei normal d’aigua en un domicili.

L’alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt, ha explicat a La Veu que “estem damunt el problema, ens preocupa aquesta situació. La nostra xarxa és municipal i tenim una concessió de manteniment amb Aigües Artés, i estan treballant per solucionar-ho. Dimarts al vespre es van canviar 25 metres de canonada i la pressió va pujar fins als 3,5 quilos, els tècnics eren optimistes, però poques hores després tornava a no sortir aigua de les aixetes. Podria ser que hi hagués un tap de calç en algun indret, però això només és una suposició. Continuarem treballant per trobar la solució el més ràpid possible”.

Mentrestant, aquest dimecres l’Ajuntament ha habilitat les dutxes del camp de futbol perquè els veïns afectats puguin utilitzar-les. També es gestiona l’arribada de cubes d’aigua al Pla de Torruella.