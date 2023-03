Tots els regidors actuals d’Esquerra seran a la llista d’Alba Vergés per les municipals

ERC Igualada ha fet pública la llista amb la qual concorrerà a les properes eleccions municipals del 28 de maig, ratificada per l’assemblea local amb el 97% vots favorables dels i les militants. Es tracta d’una llista paritària, que presenta els actuals regidors i regidores del grup municipal en les primeres posicions. L’encapçalen Alba Vergés i Enric Conill, que destaquen que “és una candidatura transversal, amb experiència i preparada per governar Igualada”.

“Aquesta llista compta amb els membres del grup municipal que ja són regidors i regidores, un equip amb experiència i preparat per governar”, explica la número u, Alba Vergés, que ha afegit que “també hem incorporat persones independents d’una gran vàlua professional, que coneixen la ciutat i que han acceptar el repte de sumar-se a la candidatura per construir una Igualada millor”. Tant Vergés com Conill destaquen que “al 2019 vam obtenir els millors resultats de la història d’ERC a Igualada, sent l’únic partit polític que va augmentar els regidors i que més vots va sumar. Donem continuïtat al projecte del 2019 i sumem encara més gent i més veus per presentar una candidatura guanyadora i que representa el canvi útil a la ciutat”.

La candidatura compta amb el mateix nombre d’homes i de dones. La cap de llista, Alba Vergés ha destacat que “presentem aquesta candidatura formada per professionals competents, preparats per governar i transformar Igualada”. A més, el número dos, Enric Conill, destaca que l’equip “està a punt per impulsar un projecte polític il·lusionant per a la ciutat, basat en fets, que fa anys que treballem i que és el més solvent per Igualada”.

Les 15 primeres persones que integren la llista d’ERC Igualada i que han comptat amb el suport del 97% de l’assemblea local són: Alba Vergés i Bosch, Enric Conill Tort, Iolanda Gandia Martínez, David Prat Jorba, Cristina Navarro Reixachs, Joan Valentí Cortès, Alícia Fernández Prieto, Perejaume Ferrer Travesset, Gabriela Lylia Basurto, Joan Teixidó Falcó, Monica Barrueto Mac, Roger Rodrigo Aribau, Laura Farreras Pérez, Otger Costa Gabarró i Núria Ramon Aribau.