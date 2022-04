“Tothom qui vulgui pot ser soci de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada”

Entrevista a Montserrat Argelich i Solé, presidenta de l’Antic Gremi de Traginers

i regidora d’ERC a l’ajuntament d’Igualada

Soc mare de dues nenes, l’Aina i la Ivet de deu i set anys. Soc llicenciada en Ciència i Tecnologia dels aliments amb un postgrau de gestió integrada, he treballat al sector industrial agroalimentari i alimentari, i també he tingut consulta pròpia. Soc regidora per ERC a l’ajuntament d’Igualada i consellera comarcal. Formo part de l’AMPA de les Escolàpies d’Igualada i tinc l’honor de ser la presidenta de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

T’ha tocat organitzar el dos-cents aniversari del Gremi. Ha estat dur?

Més que dur ha estat molta feina, i moltes hores de molta gent. Vàrem començar a organitzar-ho en plena pandèmia, amb reunions telemàtiques i havent de fer reunions extraordinàries durant l’estiu, però el resultat han estat un munt d’actes addicionals. Hem estrenat web, fet dues exposicions, dos concerts, dos llibres, el concurs de dibuix, el concurs de fotografia amb l’AFI i hem recuperat el concurs d’aparadors. Hem passat moments molt divertits i altres de difícils, però sortosament amb l’ajut de moltes persones, la celebració ha estat un èxit.

Encara us queda un acte que fareu el vuit de maig.

Correcte. La Federació Catalana dels Tres Tombs celebrarà a Igualada la cloenda de la temporada dels Tres Tombs. Consistirà en un sol tomb en un recorregut diferent a l’habitual de Tres Tombs. Ens concentrarem al Parc Central i a les 11:30 començarem el recorregut per l’avinguda de Pau Casals, el Passeig Verdaguer, carrer de Trobadiners, carretera de Manresa, avinguda de Barcelona i pel carrer de Sant Josep, de nou al Parc Central.

Quants carruatges espereu en aquest Tomb de tancament del vuit de maig?

Entre seixanta i setanta que és la xifra habitual dels nostres Tres Tombs. Hi participen més de quaranta poblacions de tot Catalunya amb un o dos carruatges cadascuna. Hi veurem moltes banderes gremials, donat que cada gremi porta la de la seva entitat.

Ets la primera presidenta dona en dos-cents anys i, a més, vas darrere de dos presidents amb molt caràcter com en Joan Rey i el Magí Molas. Ha estat difícil?.

Reconec que al principi semblà estrany que una dona es presentés per al càrrec però no vaig començar sola, també es presentava una tresorera (la primera dona també), una secretària i una cap de premsa. Amb pedagogia i bona feina, hem fet un traspàs de responsabilitats molt planer i n’he de donar les gràcies a tots els socis i sòcies per la confiança, i a tots els companys de junta, homes i dones que treballen incansablement.

En Magí Molas intervé en la teva gestió?

Des del primer moment va confiar en mi, de fet era un dels homes que va proposar-me (moltes vegades “al poder” encara s’hi arriba a través dels homes, fet que ens hauria de fer reflexionar…) i em va explicar fil per randa la situació del Gremi i em va fer molt costat mentre va ser a junta. A dia d’avui ja no en forma part, però evidentment és soci, està al dia de l’activitat de l’entitat, i participa en tot allò que pot, i com sempre donant la seva opinió i el seu suport.

Qui pot formar part de l’Antic Gremi?.

Tothom qui en vulgui formar part pot ser-ne. La quota de soci actual són trenta-cinc euros anyals.

Ets regidora a l’ajuntament d’Igualada. És frustrant ser a l’oposició?

En un primer moment sí, perquè tenia la il·lusió de poder treballar per a la ciutat i des de l’oposició pots proposar coses però són petites aportacions les que solen ser acceptades, no pots emprendre projectes propis o del teu equip. Els consensos són difícils, i més quan ets el primer partit de l’oposició.

La frustració vol dir que l’any vinent no repetiràs candidatura?

És clar que vull continuar. Aquests anys d’oposició m’han ensenyat molt i tinc ganes d’aplicar la meva experiència, a més de la il·lusió per fer les coses diferent. El partit ha invertit en mi també en formació, per tant seria egoista no voler continuar. La política no és un camí de roses, però tinc el compromís de ser-hi, de seguir amb el projecte d’ERC Igualada.

S’acaba de confirmar que Alba Vergés serà la candidata d’ERC a les municipals. Serà la primera alcaldessa d’Igualada?

Efectivament a Igualada tindrem el valor afegit de sumar l’Alba Vergés al projecte de l’equip de l’Enric Conill del qual en formo part, i per tant amb aquest tàndem el més probable és que efectivament ERC tingui l’alcaldia, i que Igualada tingui la primera alcaldessa i republicana. Millorar i transformar la ciutat és l’objectiu d’aquesta candidatura, i també el meu.

La pandèmia va alterar els Tres Tombs i també la teva feina. Els Tres Tombs s’han recuperat… i la teva feina?

Tenia la consulta a casa i amb les nenes, les complicacions legals i unes quotes d’autònoms tan altes, sense poder-hi dedicar la jornada (per tot lo altre que faig), vaig haver de deixar-ho. És un sacrifici econòmic però no em sap greu perquè puc exercir més de mare i dedicar més temps a tasques voluntàries. Tornaré a la meva professió més endavant.

ERC continua sent independentista?

Som independentistes de passat, de present i de futur. El passat ens ensenya que cal fer les coses diferent. Soc independentista i confio en què les coses que s’estan fent -algunes amb molta discreció- donaran el seu fruit.