L’Igualada Rigat fa els deures però no aconsegueix el bitllet pel play-off

Els arlequinats van complir amb la seva part. Van guanyar en una pista molt complicada com la del Palafrugell. Però la derrota del Lleida contra el Caldes va impedir que puguin jugar el play-off contra el FC Barcelona. Els de Francesc Fernàndez s’enfrontaran al Voltregà per un lloc a la WSE Cup amb el factor pista a favor dels rigats.

12 gols, partit a la portuguesa

Palafrugell i Igualada van protagonitzar un partit obert, d’anades i vingudes i poc control. Producte d’això van arribar 12 gols. L’IHC Rigat va ser molt efectiu i això li va permetre tenir sempre el control del partit, tot i la pressió constant de la grada.

Es va avançar l’IHC al minut 9 amb un gol de Cantero, que va acabar signant un hat-trick. Va ser una bola penjada de Baliu al segon pal que el davanter arlequinat va rematar de primera a mitja altura. Els locals van equilibrar el marcador només 17 segons més tard. Candamio recuperava una bola en una sortida de l’IHC i aconseguia l’empat. Només 7 segons després Riba no aprofitava una FD. Era la demostració que es viuria un partit boig i espectacular.

I així va ser. Un minut més tard, Cantero va tornar a rematar una bola penjada, en aquest cas de Gerard Riba. Yeste va ampliar la diferència al minut 16 definint una contra de 3 amb Riba i Marimon.

El partit semblava ben embastat però dols gols de Candamio, un de FD i l’altre en una contra en només 96 segons, van tornat a establir l’empat. El partit i els gols anaven a fogonades. Amb el 3 a 3 s’arribava al descans.

I faltaven sis gols més

L’arrencada de la segona part va significar el moment més compromés pels rigats, perquè el Palafrugell es va posar per davant per primera i única vegada en el partit. Va ser amb un gol de Caco a la contra. Era el minut 2 i mig. Però aviat va aparèixer Cantero per desfer cap bri de nerviosisme. L’Àlex va aprofitar un passi de darrera la porteria de Baliu per tallar de soca-rel cap esperança de reacció local. Dos minuts més tard, el mateix Baliu va tornar a posar l’IHC per davant amb un remat des de mitja pista.

No s’havien acabat els patiments, però els “rigats” ja no cedirien el control del partit ni del marcador mai més. Cantero es podria haver plantat amb el pòquer si hagués pogut transformar una FD que va tirar. En canvi, sí que va marcar Rubén Ruiz al servei d’una falta. Tornaven les taules, pero Riba va decidir intervenir per resoldre la lliga regular amb dos gols. Un d’”escupideta” a mitja alçada i l’altre, engaltant un passi de l’Aleix a mitja alçada. El Palafrugell podria haver seguit amb el joc del gat i la rata amb una FD i un penal, però cap dels dos van acabar en gol. D’aquesta manera l’Igualada s’emportava els punts, el nové lloc i la possibilitat de poder jugar el desempat a casa en el play-off per Europa contra el Voltregà.