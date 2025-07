Primer en Bloc i ara en Dificultat; Geila Macià arriba a una altra final absoluta del Mundial d’Escalada

Geila Macià continua escrivint pàgines en els llibres d’història de l’escalada de competició. La de Sant Martí de Tous va protagonitzar un cap de setmana extraordinari en Chamonix. La prova, celebrada en territori francès, és una de les més importants i esperades del panorama escalador.

Macià es va convertir en la primera espanyola menor d’edat a classificar-se en una final en la disciplina de Dificultat del Mundial d’Escalada en categoria femenina. A més, l’escaladora catalana està signant un 2025 que no oblidarà mai, i és que, s’ha classificat per a les finals absolutes mundialistes, tant en Dificultat, com en Bloc, fet que no ocorria en l’escalada espanyola des de feia 25 anys.

Un cap de setmana amb presència regular en el top ten

Geila Macià va arrencar la prova mundialista amb bon peu en les classificatòries, on les 80 millors escaladores del món van lluitar per una de les 24 places que donaven accés a les semifinals. Macià va acabar la primera jornada accedint a les semifinals, segellant en una meritòria novena posició.

De les 24 supervivents que es van donar cita en les semifinals, solament vuit anaven a poder tenir aquesta plaça en la gran final. La catalana va aconseguir signar unes enormes semifinals, acabant en una gran setena posició i garantint, així, el passi a la gran final.

Ja en la cita final, Geila Macià estava envoltada d’icones mundials de l’escalada, com la coreana campiona del món, Chaekyun Seu, o la medallista olímpica dels Estats Units a París, Brooke Rabaoutou. La de Sant Martí de Tous va aconseguir signar la setena posició final i collir un cap de setmana històric per al seu historial que, al ritme que va, no té límit.

Sobre el seu gran cap de setmana, Geila Macià explica que: “Estic molt contenta d’haver pogut complir un dels meus somnis. Fa molt temps que veig aquestes competicions tan espectaculars per la televisió i poder ser aquí ha estat un somni fet realitat. He treballat molt i continuaré treballant al màxim per a poder consolidar aquests resultats i espero que sigui la primera de moltes”.