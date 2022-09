Torna la Botiga al Carrer d’estiu

Igualada Comerç organitzarà demà dissabte una nova edició de la Botiga al carrer. Aquesta edició a més de tancar simbòlicament el període de les rebaixes d’estiu, serà la 52a edició. Són ja més de vint-i-cinc anys d’una de les campanyes comercials amb més èxit a Catalunya.

Com ja és habitual, les parades se centraran en un únic lloc de concentració de botigues amb carpes. Serà al Passeig Verdaguer, des de l’Estació Vella i fins al c/Sant Josep, formant d’aquesta manera un eix comercial per excel·lència. A la resta de la ciutat i eixos comercials hi haurà botigues que trauran a fora els seus productes. En total més d’un centenar de comerços participaran d’aquest esdeveniment.

En les darreres edicions l’organització ha incorporat diferents novetats que es mantindran (serveis de wc, facilitar el dinar als paradistes, punt d’informació i suport…). A més es facilitarà l’aparcament a la zona blava dels expositors amb un acord que ha fet Igualada Comerç amb SIMA.

Com a novetat Igualada Comerç tindrà un servei de bar, al mateix Passeig, durant tota la jornada obert a tothom. Hi haurà sorpreses, sortejos i regals per les consumicions. Hi haurà activitats pels més petits amb tallers de pintar cares i jocs.

La Botiga al Carrer és una oportunitat única per als comerciants que volen treure els seus estocs de la temporada d’estiu, i tancar el període recomanat de les rebaixes, i també és, una oportunitat única de comprar els productes de temporada amb els preus competitius de sempre.

A part de comerços que s’ubicaran al Passeig Verdaguer, també hi haurà les botigues que, per la seva logística, no es podran desplaçar, i s’instal·laran davant dels seus establiments.

Campanya especial de donació de sang

La Botiga al Carrer acollirà una vegada més una campanya especial de donació de sang amb un autobús al principi de Passeig Verdaguer. S’espera una important participació i es recorda que cal reservar hora a donarsanggencat.cat. L’acapta de sang es farà de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.

Cal recordar que aquestes dates són molt crítiques per les donacions de sang perquè a l’estiu sempre baixen i cal remuntar els estocs per poder atendre les necessitats dels hospitals. Igualada Comerç fa una crida a participar visitant la botiga al carrer i donant sang.