Ahir dijous 1 de setembre, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha presentat a Igualada el Programa de barris per a la rehabilitació d’habitatges.

Es tracta d’una línia de subvencions amb finançament dels fons europeus Next Generation destinats a la regeneració urbana i la rehabilitació residencial que s’atorguen a diferents ciutats que han presentat projectes de millora del parc residencial i l’urbanització de barris.

En el cas d’Igualada la consellera ha explicat que el projecte presentat per la ciutat rebrà una subvenció total, els propers anys, de 6’8 milions d’euros que es destinaran a motivar i recolzar la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica, l’accessibilitat i la conservació dels habitatges d’àmbits vulnerables de la ciutat i també a la millora de l’urbanització d’aquests barris.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha valorat molt positivament aquesta subvenció “que és una de les més grans aconseguida per Igualada”. Castells ha remarcat que aquesta subvenció és “fruït de trucar a les portes i que s’obrin, de la feina excel·lent dels serveis tècnics i de la planificació estratègica de ciutat en l’àmbit de l’habitatge”.

Castells ha destacat que aquesta inversió complementa la feina endegada en l’àmbit de

l’habitatge. En el mandat anterior es va fer un inventari pisos buits, “actualment s’està fent el nou Pla Local d’Habitatge i tenim una Oficina Local d’Habitatge que està fent una gran

feina”. A banda hi ha hagut inversions noves de parc d’habitatge social, subvencions per la rehabilitació d’habitatges per lloguer assequible i projectes de masoveria urbana.

El mes de juny d’aquest any va presentar-se el projecte que definia els barris i habitatges

que podien entrar en aquesta subvenció que en total suposa una inversió d’11 milions d’euros. Tot plegat comportarà un rentat de cara molt important en diferents punts de la ciutat, no només per als habitatges que ho necessiten per diferents motius, sinó també en places i carrers.

Cinc barris i un parc de 355 habitatges

La proposta presentada, que inclou cinc barris de la ciutat i a un parc de 355 habitatges, s’han definit a partir de criteris de conservació exterior, d’antiguitat, situació socioeconòmica i volum dels blocs per fer viable la inversió. Després de l’anàlisi, es van definir els següents àmbits d’actuació amb els barris i edificis on cal intervenir:

– Barri de La Masuca (60 habitatges)

– Set Camins, avinguda Gaudí (63 habitatges)

– Nucli antic, (19 habitatges)

– Barri del Rec, Sant Antoni de Baix (96 habitatges)

– Barri de Montserrat (120 habitatges)

La subvenció contempla, també, una partida pressupostària per a la millora de l’entorn públic d’aquests barris. En total, l’actuació conjunta total és de 11 milions d’euros, la subvenció de 6 milions i la resta, 5 milions, els hauran d’aportar l’Ajuntament i els propietaris dels edificis. Addicionalment, hi haurà una subvenció de 800.000 euros per a la millora de l’entorn dels barris on es facin les obres.