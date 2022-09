Sant Genís enceta avui la seva Festa Major

Aquest cap de setmana Sant Genís celebra la seva Festa Major recuperant la màxima festivat després de dos anys amb restriccions. Un programa farcit d’actes per a tots els públics que tindran lloc des d’avui dijous 1 de setembre al diumenge 4.

El primer acte de la festa és l’assaig de balls i tabals de la cercavila de Festa Major aquesta nit, seguit del sopar de bossa i cinema a la fresca davant el cafè del poble. Els nens del poble serviran crispetes acabades de fer.

La festa continuarà demà divendres 2 de setembre amb la cercavila des de l’església fins al cafè del poble amb el bestiari i tabalers. Tot seguit tindrà lloc l’arengada popular i per acabar hi haurà el bingo popular i Kahoot amb premis gentilesa d’empreses col·laboradores.

Dissabte continuarà la festa a les onze del matí amb campionat infantil de ping pong i a les dotze sonarà el tradicional repic de campanes a l’església. A dos quarts de sis de la tarda tindrà lloc un nou campionat de ping pong però en aquesta ocasió adreçat als adults. A les 6 es gaudirà de l’espectacle infantil “El ritme de l’alegria” de la Cia Can Cantem i tot seguit, xocolatada popular. A les vuit del vespre es donarà inici al correfoc pels carrers del poble amb el grup Mal Llamp i en el que els nens que vulguin podran portar les capes de dimoni que cedirà l’organització. A les nou del vespre començarà el sopar de foodtruck’s davant del cafè i a les onze engegarà el concert a la sala amb el grup “Les enfants de la patille” i tot seguit Fes-talasala amb el Dj Domènech.

Diumenge, començarà amb el campionat de bitlles catalanes per equips a l’antic parc a les deu del matí i a la mateixa hora hi haurà el concurs de pintura ràpida per totes les edats. A les 12 del migdia tindrà lloc la missa de Festa Major i cantada dels Goigs de Sant Genís. A continuació, durant el vermut, ballada de sardanes amb Terres de Marca. A la tarda, a les cinc, hi haurà inflables al parc i a les nou del vespre, davant el cafè, per cloure la Festa major, concert amb el grup Sílvia i Mia Farrés

La celebració de les activitats de la Festa Major de Sant Genís es organitzada pel Centre Agrícola de Sant Genís i compta amb el suport de l’Ajuntament de Jorba i la col·laboració dels veïns i veïnes de Sant Genís i del terme municipal de Jorba.