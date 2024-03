Tens temps?

«Per crear temps, aquest temps que hauríem de dedicar a l’estratègia de l’empresa, necessitem delegar.»

Alguna vegada has escoltat això de “No tinc temps”? Segur que sí. Aquesta frase és una de les més comunes del dia a dia de l’àmbit laboral. De fet, és tan habitual que sembla que està culturalment acceptada. Una altra expressió relacionada, però des d’una altra perspectiva, és: “El dia a dia es menja la cultura per esmorzar”. Segur que et sona…

Quan intentem implementar estratègies de millora a les empreses, ens trobem amb l’obstacle del temps. L’excusa és que el dia a dia absorbeix tota la nostra energia. Què vol dir això? Que qualsevol estratègia que intentem implementar, a causa de la manca de temps i de l’estrès constant, la corba emocional inicial va caient progressivament fins a quedar en res. Tornem a allò conegut perquè no disposem de temps. Tot i que l’espai de confort, encara que dolorós, persisteix perquè ja el coneixem. És un dolor desagradable, però el controlem perquè ha estat present durant molt de temps.

Alguns experts sostenen que la formació, tal com la coneixem, és obsoleta. Veiem entusiasme al principi, però després s’esvaeix a causa del que ja hem esmentat: el temps i el dia a dia.

Per crear temps, aquest temps que hauríem de dedicar a l’estratègia de l’empresa, necessitem delegar. I si no ho fas, sorgeix una altra frase que encaixa perfectament: “Si la teva empresa no creix, està decreixent”. Amb tot això, tenim clar cinc punts:

Per crear temps, hem de delegar. Delegar no és simplement transferir tasques. Delegar és una responsabilitat compartida. El temps és or. La formació no és suficient.

Aleshores, com es delega correctament? Cal la implicació de tot l’equip. És un conjunt d’estratègies vinculades perquè tot l’equip estigui involucrat i les noves accions s’integrin en la cultura de l’empresa.

A més, cal crear un espai segur on hi hagi comunicació i un feedback efectiu, eficient i eficaç. Aquest espai ha d’estar clarament definit, on tothom contribueixi des d’accions i valors específics prèviament desenvolupats i acceptats per tothom. Alhora, s’implementa una altra estratègia d’interacció que és el feedback. No és simplement transmetre informació sinó un pas a pas perquè les persones no es vegin afectades emocionalment i es diguin les coses que estan ocultes i latents. Per això, les queixes són molt actives. Aquest darrer punt és una altra raó per la qual hi ha d’haver un espai segur i un feedback que realment impacti l’equip.

Totes aquestes estratègies d’interacció conjunta creen comunicació i enllaç. Després, quan estan implementades i mesures per veure’n els resultats, la delegació serà molt més fàcil de dur a terme. Amb el seguiment adequat, els resultats seran evidents.

L’equip ha d’estar involucrat en el procés, i això es fa de dalt a baix. Així, la cultura comença a adreçar-se en una sola direcció. Mentrestant, es poden explorar altres estratègies d’impacte relacional que permetin a tots tenir una visió, missió i valors comuns. Però això ho deixo per a un altre article…