Talls de circulació a la C-15 en els propers dies per obres entre Vallbona i l’enllaç a l’A-2

Els dies 19, 20, 26 i 27 d’octubre no es podrà circular per la C-15 de 9.30 a 19 hores, en cap dels dos sentits. Es tallarà la circulació de la via entre Vallbona d’Anoia i l’enllaç a la A2. Això vol dir que aquests 4 dies només es podrà anar en direcció Igualada per la C-244 (carretera vella) i en direcció Vilafranca també per la mateixa via.

A la C-15 aquest tall servirà primer per fer el fresat de la línia de l’actual mig de la carretera i pintar en groc la nova senyalització provisional. En el segon tall s’instal·larà la barrera de formigó entre l’espai on s’estigui treballant, l’ampliació en el marge esquerre en direcció Igualada, i el pas de circulació dels vehicles.