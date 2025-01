Suspenen el partit entre el CF Vilanova i el Tibidabo pels incidents produïts després d’una agressió dels visitants

El passat dissabte 11 de gener, el partit de Segona Catalana entre el CF Vilanova i el Tibidabo va haver de ser suspès després d’uns incidents produïts quan els dos equips marxaven als vestidors al descans.

Des de l’inici del matx, segons afirmen des del club local en declaracions a Ràdio Nova, l’equip rival no va mostrar interès a jugar a futbol, amb un comportament provocador cap als àrbitres i jugadors del CF Vilanova. Segons expliquen fonts del club a la ràdio vilanovina, “els àrbitres no van sancionar adequadament els infractors, tot i que alguns comportaments agressius mereixien l’expulsió directa”.

A la mitja part, tot i que no s’havia registrat cap incident greu dins del camp, el punt àlgid va arribar quan anaven cap als vestidors i un jugador del Tibidabo va propinar un cop de cap a Marc Petit del Vilanova, deixant-lo a terra. L’àrbitre, en comptes de sancionar la falta de manera contundent, va mostrar una targeta groga, fet que va generar una gran indignació entre els locals.

El clima de violència no va acabar aquí. Un altre jugador del Tibidabo va propinar un cop de puny a un jugador vilanoví, mentre que la grada també es va veure alterada per l’agressió. Davant d’aquesta situació insostenible, els àrbitres van optar per suspendre el partit per mantenir la seguretat dels jugadors.

Fede Rosendo ha expressat a Ràdio Nova la seva frustració per la situació, lamentant que el seu equip no pogués jugar a futbol en condicions normals, tot i estar fent un bon partit fins aquell moment. “Si hem de competir, competim, però el que no pot ser és que el partit es transformi en això”, afirma l’entrenador.

Tot i la indignació per l’actitud del rival, Rosendo assegura que la suspensió de la trobada era la millor decisió per evitar més conflictes.

Amb aquest incident, el CF Vilanova lamenta que el Tibidabo Torreu Romeu continuï generant problemes dins de la categoria, tot i que és una situació coneguda per molts equips. L’entrenador conclou que aquest tipus de comportament no hauria de formar part del futbol i mostra el seu desig que els futurs enfrontaments siguin jugats amb més respecte i esperit esportiu.