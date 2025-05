Polèmica per l’enderroc d’un molí paperer a La Pobla abans de completar els tràmits per protegir-lo legalment

“És un dany irreparable. Obrirem un expedient sancionador, però el patrimoni ja està perdut”. Així lamenta la regidora d’Urbanisme de la Pobla de Claramunt (Anoia), Mari Pau Castaño, l’enderroc del molí paperer de Cal Guarro, una edificació del segle XVIII.

“L’enderroc de Cal Guarro és un punt negre més de tota la trajectòria de patrimoni paperer d’aquesta comarca. Es van enderrocant edificis i no es protegeix aquest patrimoni importantíssim”. Així s’explica Victòria Rabal, directora del Museu Molí Paperer de Capellades.

Dissabte passat, el municipi de la Pobla de Claramunt es despertava sense un dels seus elements més identificatius, un antic molí del segle XVIII, que havia arribat a ser un dels centres de producció de paper més importants del país. Els propietaris dels terrenys on es trobava el molí de Cal Guarro, l’empresa Unió Industrial Paperera, va enderrocar aquesta edificació.De fet, l’empresa paperera té previst ampliar les instal·lacions que ocupa a la Pobla de Claramunt, en el marc d’un projecte declarat estratègic pel Govern. Aquesta qualificació, que s’atorga mitjançant decret llei o acord de Govern, comporta avantatges administratius i una tramitació preferent per facilitar-ne l’execució.

Tot i això, des del Consell Comarcal de l’Anoia, el seu president, Jordi Parcerisas, adverteix que el desenvolupament industrial ha de ser compatible amb la preservació del patrimoni. “Si perdem el nostre patrimoni, ens empobrim com a comarca, perquè també perdem part del nostre llegat i la nostra essència”, ha afirmat en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN).De la seva banda, Unió Industrial Paperera no ha donat resposta a les consultes plantejades per l’ACN.

L’empresa Unió Industrial Paperera va demolir l’edifici dissabte passat i, segons l’Ajuntament, “no tenien llicència d’obres perquè s’havien requerit esmenes que no havien respost“.

Paral·lelament, hi havia un procediment obert per declarar l’edificació Bé Cultural d’Interès Local, un tràmit que s’havia engegat fa més d’un any. “Hi ha hagut un retard a consciència. El silenci ha acabat destruint un patrimoni de 400 anys d’història”, ha lamentat la investigadora local Marta Bartrolí.