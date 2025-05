Obertes les inscripcions a l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada

Fins al proper 6 de juny hi ha obertes les inscripcions per l’Escola Conservatori Municipal de Música, l’ECMMI, per al pròxim curs acadèmic. Per aquest motiu des de fa uns dies a la ciutat es pot veure la campanya publicitària “La nevera, el seu primer escenari” realitzada per l’estudi igualadí Quartada.

Aquest dimarts, la regidora d’Ensenyaments Artístics, Patrícia Illa, acompanyada de Josep Maria Comajuncosa, de l’equip directiu de l’ECCMI ha presentat la campanya i la diversitat d’opcions formatives que es poden seguir a aquest equipament municipal.

Illa ha posat en valor la tasca de l’Escola Conservatori de Música “alhora d’oferir cursos per a tot tipus de públics posant l’accent en aquells cursos trimestrals que, tal i com ja es fa en els Centres Cívics, permeten als alumnes fer un tastet, gaudir i conèixer l’ECCMI, el món de l’ensenyament musical i els

seus beneficis”.

En aquesta mateixa línia, l’administrador de l’ECCMI, Josep Maria Comajuncosa, ha destacat que la campanya posa l’accent en “valorar aquestes primeres actuacions de descoberta d ela música que els nens i nenes fan a casa i alhora el recordatori que per molts és la nevera a l’hora de penjar avisos com en aquest cas el de les dates de preinscripció a l’escola”.

Des del centre han volgut ressaltar la gran quantitat de cursos que es fan per als alumnes més joves, per alumnes que encara no tenen l’any fins a cursos per a persones jubilades amb el sentit de donar a conèixer les possibilitats per aproximar-se al coneixement musical des de moltes vessants. L’escola de música està també oberta a persones amb diversitat funcional amb una aula que està creada per formar amb atenció a la diversitat.