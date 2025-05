El Teatre de l’Aurora estrena “Història d’un lladre”, la seva última producció dirigida per Joan Arqué

El Teatre de l’Aurora presenta en primícia la seva nova producció, Història d’un lladre, una proposta escènica innovadora i commovedora que combina el millor del teatre contemporani amb la força de la música en directe, i que ha estat coproduïda amb la Fira Mediterrània de Manresa. El text escrit pel dramaturg de renom Carles Batlle conviu amb la música d’arrel amb perspectiva contemporània del compositor pirinenc Arnau Obiols.

Història d’un lladre és un al·legat que celebra la diferència. Hibridant música en viu i teatre, presenta un món que no accepta a aquells qui senten o pensen diferent, als qui viuen fora de les normes i les convencions establertes, on la frontera entre heroisme i rebel·lia es difumina. Tres personatges històrics es troben per casualitat enmig de l’espessor d’un bosc, a prop de Barcelona, pels volts del segle XVII. Dos busquen el mar, que mai havien vist, i l’altre? L’altre els planteja un dilema que hauran de resoldre: submissió o llibertat?

La producció és una barreja perfecta de titelles, música en viu i un text interpretat per un cos de repartiment excel·lent, encapçalat per Queralt Albinyana, Laura Calvet i Ireneu Tranis. La direcció de l’espectacle ha estat a càrrec de Joan Arqué, un prestigiós director guardonat amb el Premi Max 2022 i també el Premi Butaca 2021 a la millor direcció. Tots plegats construeixen un meravellós muntatge on música i paraula s’uneixen per explicar una història apassionant.

Joan Arqué explica que “aquesta història és el punt i final a una trilogia (El comte Arnau i Per què balla en Jan Petit?) en què les històries tenen el nexe en uns personatges històrics basats en el mite, com és el comte Arnau i altres relacionats amb la història, com són en Jan Petit i en Perot lo lladre”. Preguntat per la relació amb el Quixot a l’obra, explica que “en Pere Rocaguinarda és un dels bandolers més coneguts de la història de Catalunya i el mateix Cervantes va fer-lo sortir al Quixot i aquesta trobada de ficció que fa Cervantes ens serveix a nosaltres per especular i anar una mica més enllà: de què parlarien, com interaccionarien els dos personatges? De fet, quan es troben Don Quixot i Pere Rocaguinarda són dues persones que viuen al marge de la societat, d’allò que és normatiu… i intenten trobar com seguir vivint en una societat sent conseqüents amb un mateix”.

El director també fa esment a la importància de la música en directe a l’espectacle “una marca de la casa en les produccions del Teatre de l’Aurora”.

Aquesta nova producció del Teatre de l’Aurora no només dona vida a la mítica figura de Perot Rocaguinarda, més conegut com a Perot lo Lladre, sinó que, a través de la seva trobada amb Quixot, explora els límits entre la rebel·lia i l’heroisme. Aquesta confrontació escènica entre dues icones literàries i històriques també serveix com a mirall dels dilemes contemporanis.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Història d’un lladre tindran lloc el divendres 23 i dissabte 24 de maig a les 20 h i diumenge 25 a les 19 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a

www.teatreaurora.cat.