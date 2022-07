Surfejant la setena onada

Immersos en la preparació de les vacances, l’epidèmia de la covid-19 una vegada més ha demostrat que té capacitat de trencar totes les previsions. Tots en general estem esgotats per aquests anys de tancament. Les nostres autoritats han apostat per la gripalització de la patologia i una superació de la pandèmia, amb la intenció de tancar fins i tot registre de testos positius en el programa TARCAT, en el qual els farmacèutics comunitaris registrem el resultat dels tests que fem per viatge, a petició del pacient o per raó de visita a familiar en centre hospitalari (encara que els seguirem fent quan calgui).

Aquesta setena onada es mostra baixa en intensitat a nivell hospitalari, amb nombres continguts d’ingressos i baixos d’estades a les unitats de cures intensives, però amb moltes consultes a nivell de taulell en les farmàcies comunitàries i ambulatoris i unes xifres estimades de positius i de testos subministrats a la població altíssimes. I amb una afectació sobretot a pacients d’una certa edat i amb patologia prèvia. I tot això ha propiciat la reactivació de la sol·licitud de baixa automàtica a través de La Meva Salut per descarregar el sistema sanitari.

Davant d’això, què podem recomanar? Doncs precaució en general per a tothom; la covid, com ja vam comentar, no sempre és una broma i, depenent de l’estat vacunal i de l’estat de salut de cada persona o de la seva família, cal extremar les precaucions d’evitar aglomeracions o contacte amb persones simptomàtiques.

Davant de la presentació de símptomes, és recomanable la realització de testos successius tant per detectar-ho com per determinar la superació del problema (cal tenir en compte que l’aparició de tests positiu es pot endarrerir en persones vacunades); per altra banda, en la major part dels casos un tractament simptomàtic serà suficient; però tal com hem estat explicant en casos de pacient amb patologia prèvia, cal estar al cas de símptomes de descompensació.

I no oblidem el sentit comú, tot i que no és obligatori confinar-se després d’un positiu sí és recomanable evitar el contacte social, i sobretot amb gent vulnerable, i fer servir la mascareta sinó ho podem evitar. I inclús si no som positius, si detectem aglomeracions o en espais tancats també és recomanable fer-la servir!