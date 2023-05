Marc Castells proposa obrir els jardins del Mercantil com a espai d’oci per als joves

Junts per Igualada proposa per al pròxim mandat “obrir els jardins del Mercantil a la ciutat i, especialment als joves, com un espai d’oci al centre de la ciutat”. Així ho ha explicat el candidat Marc Castells en una roda de premsa acompanyat per membres de la Joventut Nacionalista de Catalunya.

L’alcaldable ha comentat que “fem una aposta per una de les inquietuds que més ens han fet arribar de de la JNC, la de poder disposar d’un espai de socialització, on poder trobar-se per fer-hi cultura, música de petit format, prendre-hi alguna cosa”.

Una proposta que Junts per Igualada incorpora al seu programa i que es farà en col·laboració amb l’entitat del Mercantil “igual que vam fer al seu dia amb la de l’Ateneu Igualadí per a poder tenir cinema al a ciutat”.

La proposta tracta d’obrir els jardins a la ciutat durant el dia i fins al capvespre mentre que “a les nits es tancarà, a l’igual que sempre que s’hi faci un esdeveniment; tenim clar que cal preservar aquest espai, que compta amb un edifici modernista catalogat”.

L’obertura a la ciutat es faria amb l’eliminació d’una part del mur que separa els jardins del passatge que connecta la Plaça de Cal Font amb el carrer del Clos. La idea és treure el mur des del punt on s’acaba el mural de Fontcuberta i fins al primer edifici i hi posar-hi una porta de vidre, que quan estigui tancada permeti veure els jardins igualment. “La idea és tenir l’espai sempre obert durant el dia”, ha comentat Castells..

L’alcaldable ha posat en valor aquesta proposta ja que “es tracta de ser imaginatius i fer i pensar en projectes per millorar la ciutat sense un alt cost per als ciutadans, com ara aquest, ja que guanyarem un espai verd al centre de la ciutat, el lloc és ideal, entre la Plaça de l’Ajuntament i Cal Font” i alhora es posarà al servei dels joves “perquè ells s’han de poder trobar, han de tenir espais”. Aquest acord passaria també per arranjar els jardins “millorant-los, com a vila florida que som”.

Per la seva banda, la presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya a Igualada, Queralt Carbonell, ha expressat la “voluntat de sumar i participar a favor de la ciutat”. “Després d’haver-nos incorporat a les llistes ara volíem deixar una empremta en el programa de Junts per Igualada” i per això, després de detectar la necessitat d’impulsar “una agenda d’oci continua i diversa a l’abast de tothom i que permeti una ciutat més atractiva, amb Marc Castells i el seu equip vam identificar aquest espai històric de la ciutat amb un espai de futur, que som els joves”.

Més enllà de l’obertura del Mercantil, l’aposta de Junts per Igualada per donar suport als joves passa també per les polítiques d’habitatge; per l’oferta universitària; per la millora i l’ampliació dels equipaments esportius -com la remodelació de la piscina de Les Comes o el nou skatepark; o pel suport als joves emprenedors.