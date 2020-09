S’obre el termini de sol·licitud d’ajuts per al pagament de l’IBI a Igualada

Aquesta setmana s’ha obert el termini per a la sol·licitud d’ajuts per al pagament de l’IBI a Igualada, que es poden tramitar fins al dia 30 d’octubre. Les bases que regulen la concessió d’aquests ajuts indiquen que les persones sol·licitants han d’estar empadronades al domicili pel qual es demana. Han de ser majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viudetat, inavildesa permanent en grau de total absoluta o gran invalidesa, o beneficaris d’una pensió no contributiva (PNC). També hi poden optar les persones d’entre 55 i 65 anys en situació d’atur de llarga durada superior a 540 dies immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de l’ajut.

També poden gaudir d’un ajut per al pagament de l’IBI les persones empadronades a Igualada que formin part de famílies monoparentals i compleixin els requisits indicats en les bases de la convocatòria.

Per presentar la sol·licitud presencialment s’ha de demanar cita prèvia trucant a l’Ajuntament d’Igualada al telèfon 93 803 19 50. Les sol·licituds també es poden presentar de manera telemàtica.