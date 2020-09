CCOO Anoia crea un espai de suport per a les persones més vulnerables

CCOO va fer la primera reunió de la seva comissió executiva de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf després del període estival a Igualada. El sindicat ha volgut impulsar l’acció i el compromís amb el territori, prenent una sèrie de decisions que afecten directament a la realitat socioeconòmica de la comarca.

A banda de començar els treballs per iniciar el 3r congrés de la Unió intercomarcal que tindrà lloc el mes de març de 2021, es va fer una valoració sobre els debats que s’estan produint sobre el Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO). Des de CCOO es manté la idea de cercar consensos que combinin la creació d’ocupació en el marc d’una estratègia de reindustrialització concertada, que permeti impulsar la inversió en serveis i infraestructures de mobilitat sostenible. Així mateix insisteixen en crear “un pla seriós per racionalitzar, modernitzar i avançar en una governança compartida dels actuals polígons d’activitat econòmica”.

D’altra banda, el sindicat també ha informat que ampliarà el seu catàleg d’assessorament inaugurant un nou espai de suport a la tramitació telemàtica d’ajuts i altres gestions per a persones en situació de vulnerabilitat de l’Anoia. S’oferirà els dimarts i dimecres tarda, a la seu de CCOO a Igualada (Pg. Mossèn Cinto Verdaguer 50). Es tracta d’un servei obert al conjunt de la ciutadania de l’Anoia, gratuït i vinculat a un posterior compromís afiliatiu.

La pandèmia del coronavirus ha generat una crisi econòmica i nombroses persones han començat a patir les conseqüències. A l’Anoia actualment el 16% de les persones treballadores es troba en situació d’atur. Per a afrontar aquesta crisi econòmica, les administracions han impulsat nous ajuts. El canal per a sol·licitar aquests ajuts i d’altres ja existents s’ha implementat via telemàtica, reduint la presencialitat. Davant aquest nou canal de tramitació, moltes persones en risc tenen dificultats per accedir als sistemes informàtics i no disposen de coneixements digitals per a poder realitzar-los.

Aquesta situació provoca que moltes persones s’adrecin als serveis socials bàsics dels Ajuntaments per demanar aquest suport, col·lapsant-ne encara amb més de feina administrativa.

Per tot això, des de CCOO han creat aquest punt de suport perquè ningú es quedi enrere per la bretxa digital. Està configurat com a suport en la tramitació dels diferents ajuts públics amb l’objectiu d’ensenyar-los a realitzar de manera autònoma, tals com:

– Suport en la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital

– Sol·licitar hora al SOC per tal de tramitar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

– Suport en la tramitació telemàtica d’ajuts públics de lloguer.

– Suport en la tramitació telemàtica del Bo Social

– Informes SEPE

– Inscripció SOC

– Altres consultes telemàtiques davant Administracions.

La coordinadora comarcal de CCOO Anoia, Alfonsa Santisteban ha destacat que “continuem fidels als valors de la solidaritat, el compromís, l’ajuda i el suport mutu, que formen part de la història del sindicalisme i del moviment obrer. No podem quedar-nos de braços plegats davant la situació actual i creem aquest punt de suport, amb recursos propis, per ajudar a moltes persones i famílies, des de la nostra experiència i la proximitat amb els problemes de la gent”.