Igualada Comerç es suma a la Setmana Europea de l’Esport

Igualada Comerç seguint amb l’objectiu d’implicar-se i participar al màxim de les iniciatives socials que sorgeixen, aquesta setmana se suma a la Setmana Europea de l’Esport.

La Comissió Europea va endegar l’any 2015 la Setmana Europea de l’Esport, una iniciativa per promoure l’esport i l’activitat física a tota Europa. El tema central de la campanya és “#BeActive”, i s’anima totes les persones a romandre actives durant aquella setmana i al llarg de tot l’any, per combatre el sedentarisme creixent de les societats avançades.

La Setmana Europea de l’Esport 2020 (SEE), organitzada per la Comissió Europea mitjançant l’Agència Executiva dels àmbits Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA), tindrà lloc des del 23 al 30 de setembre, en la seva sisena edició. Per aquesta edició de 2020, les activitats que es plantegen han canviat de forma radical a causa de la COVID19.

Activa’t i respira. Regala’t un moment per a tu.

El proper dilluns 28 de setembre de 12 a 13 h es farà pel canal de Youtube d’Igualada Comerç una sessió de core-estiraments amb treball abdominal per a tots els comerciants i públic en general.

Aquesta activitat serà realitzada per la Laura Banyoles, ex-esportista professional, assessora esportiva, docent universitària i promotora de l’esport i l’exercici físic. Un dels seus principals objectius és aconseguir que la població gaudeixi dels beneficis que ens ofereix l’esport. També treballa a diari per arribar a totes aquelles persones que no tenen la pràctica esportiva interioritzada dins la seva rutina habitual.

La sessió del dilluns estarà dirigida a persones que necessiten estirar i activar la seva musculatura. Persones que passen moltes hores dretes o en desplaçaments i que possiblement tenen molèsties cervicals o d’esquena.

Club Bàsquet Igualada

Aquest any 2020 tant lgualada Comerç com el Club Bàsquet Igualada celebren el 40è aniversari i per aquest motiu i en el marc de la Setmana Europea de l’Esport s’han lliurat quatre vals de quaranta euros (per gastar en les botigues d’Igualada Comerç) per sortejar al Club de Bàsquet Igualada. També s’adquirirà una de les samarretes commemoratives del 40 aniversari del club.